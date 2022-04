Actor cubano Gabriel Wood responde a críticas por su personaje en la telenovela "Tú"

El actor cubano Gabriel Wood, quien interpreta a uno de los protagonistas de la telenovela cubana "Tú", respondió a las críticas que está enfrentando en redes sociales por su papel como el doctor Yoan Luis.

El primogénito del actor Patricio Wood, y nieto del también actor Salvador Wood, dijo en un comentario en el grupo de Facebook que lleva el mismo nombre de la novela, que "hay quien me ha dicho anormal, mari..., que estoy ahí por mi papá, que me regalaron el título. Y lo he asimilado de la mejor forma por respeto a todos, pero créeme que es duro".

Sin embargo, el actor resaltó que "toda valoración es válida sea para bien o para mal sobre mi trabajo" y contestó varios de los comentarios en los que se cuestiona su actuación, agradeciendo la retroalimentación de los televidentes.

"He de decirles que trabajo para todos los públicos y a todos me debo. Desde las personas que celebran mi trabajo, pasando por quienes hacen críticas muy constructivas, de las cuales aprendo muchísimo, hasta los que lamentablemente hacen blanco en mi persona de ofensas e improperios y no así de mi personaje, a las cuales he respondido con total coherencia y sencillez, para esas personas también trabajo y les muestro mi total respeto a su criterio", escribió el joven actor.

Captura de pantalla / Facebook "Tú"

"Al final, esta telenovela ha sido un viaje en el cual he constatado cuánto camino me falta en mi carrera y el abismo que me falta aún por aprender, pero es gracias a todos que lograré algún día complacerlos con mi actuación", admitió el actor.

El doctor Yoan Luis es un otorrinolaringólogo, especialista en implantes cocleares, un personaje que "tiene conflictos en todas las facetas de su vida", causados por su propia inmadurez y su ego.

Muchos internautas, miembros del grupo de Facebook y seguidores de la telenovela, pidieron a la gente no confundir al actor con el personaje, ya que el papel que interpreta Wood no es muy popular y, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, el artista carga con la impopularidad de su personaje.

"No quieran achicar ese gran apellido, con el personaje de Yoan Luis, a mí misma me molesta sus actitudes en escena porque es el papel que le pusieron, pero es un excelentísimo actor, lo lleva en su sangre", comentó una usuaria.

"No es sobre su persona es sobre Yoan Luis, un personaje ficticio, aprendan a diferenciar", "La gente por hablar dicen cualquier cosa, recuerden que el es un actor y que desempeña el papel que le asignen y lo está realizando muy bien", "El problema está que el papel que le tocó es así, él trabaja muy bien, lo que pasa es que es su primera novela y todo el mundo lo tiene en la mira", comentaron otros.

En 2020, fue el actor Roberto Espinosa quien cargó con el rechazo que generó su personaje de Machi, que en uno de los capítulos de la telenovela El rostro de los días abusó sexualmente de su hijastra.