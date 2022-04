Al menos 20 cubanos llevan nueve días desaparecidos en el mar tras salir rumbo a EE.UU.

Al menos 20 cubanos llevan nueve días desaparecidos en el mar, tras salir rumbo a Estados Unidos por una zona costera de la provincia de Villa Clara, de acuerdo con información de una fuente familiar a CiberCuba.

Según declaraciones de Lorena Figueroa Molina, residente en Miami e hija de una de las personas desaparecidas, todos son del municipio de Colón, en Matanzas y salieron al mar el 18 de abril último, después de permanecer escondidos por una semana en el monte.

Figueroa Molina detalló que en ese viaje iba su mamá, Yamarys Molina Molina, su primo Maikel Molina y Esliet Rodríguez, amigo de la familia, entre el grupo de unas 20 personas en total.

Captura petición de Lorena Figueroa Molina

“Nueve días sin saber de ellos, después de salir de Cuba por mar y no nos ayudan con respuestas claras. Por favor, estamos devastados por no saber de nuestros familiares y los demás con exactitud”, comentó.

También precisó que ella averiguó y supo que salieron desde Villa Clara y que eran alrededor de 20 personas.

“No iban niños hasta lo que sé, solo hombres y mujeres”, apuntó.

Asimismo, reiteró que “por lo que averigüé, porque yo no sabía, no me dijeron para no preocuparme porque estoy embarazada, estuvieron como siete días en un monte y salieron el 18 en una embarcación grande, creo que hecha por ellos”.

“Estamos todos muy preocupados, ya que mi mamá padece de epilepsia. Mi mamá es mi todo y esta espera de no saber es muy triste. Ella tiene 48 años; mi primo, 36, y Esliet, 28”, puntualizó Figueroa Molina, quien pide que cualquier noticia le avisen al teléfono de Miami: 786-904-6427, además de dar los nombres que ha podido recopilar hasta el momento.

Según Figueroa Molina en la embarcación viajaban:

-Yamarys Molina Molina

-Maikel Molina

-Esliet Rodríguez

-Claudia Carmona Rodríguez, 20/2/1999

- Isael Miranda González 8/12/1994

-Damian Nieves Cairo, 17/2/1990

-Alberto Díaz Gonzales, 19/9/1986

-Pablo Bande Justi Sotolonqo, 3/1 /1992

- Yasley Justi Jerman 1/11/1996

-Yasniel Justin Jerman 1/11/1996

-Eliseo Álvarez Cairo, 9/6/1976

Este martes también trascendió que once balseros cubanos están en paradero desconocido desde mediados de abril, cuando salieron de Ciego de Ávila en una embarcación casera rumbo a Islas Caimán, según declaró una fuente familiar a CiberCuba.

El grupo de cubanos –compuesto por cuatro mujeres y siete hombres, todos adultos– salió por la parte sur de Ciego de Ávila, Júcaro, el pasado 14 de abril, en una embarcación sin motor que confeccionaron algunos de ellos en casa, y desde entonces no se han tenido noticias.

De acuerdo con la información provista a CiberCuba por la hermana de uno de ellos, cuatro de los 11 balseros desaparecidos se nombran Yumilaisy Espinosa García, de 29 años; Yosdel García Ortiz, de 32; Nelson Cabrera, de 23, y Damián Batista, de 22.

El mismo 14 de abril, fecha en que salieron de Cuba los balseros desaparecidos, un barco con alrededor de 12 inmigrantes cubanos encalló en Spot Bay, Cayman Brac, pero eran todos hombres.

El pasado 22 de abril, el Servicio de Aduanas y Control Fronterizo de Islas Caimán confirmó la llegada de una embarcación sin motor a Cayman Brac cerca de las cuatro de la tarde. A bordo viajaban seis hombres y tres mujeres, para un total de nueve balseros cubanos. Aunque la identidad de los migrantes no ha sido revelada y el comunicado tampoco puntualiza si serán devueltos a Cuba, la fuente confirmó a este portal que no se trata del mismo caso.

A principios de abril, otro familiar de un balsero cubano contactó a CiberCuba para informar la desaparición de su hermano y otros dos jóvenes, que salieron de Caimito, provincia Artemisa, el 3 de marzo.

Los jóvenes –identificados como Abdiel Domínguez, Misael Yurisel Herrera Aliaga y Anyer Casero– partieron de Cuba en una embarcación rústica a remo y vela, sin motor. Desde entonces, las familias no han sabido nada de ellos, pero se cree que el caso puede estar relacionado con el rescate de tres balseros cubanos que habían quedado varados en una isla cerca de Anguilla Cay, Bahamas.

Este domingo, familiares y amigos del joven cubano Yenrry Montufar Rodríguez pidieron ayuda en las redes sociales para localizarlo, tras nueve días de haber emprendido un viaje en bote hacia Estados Unidos y no dar señales de vida.

“Este de aquí es mi tío Yenrry Montufar Rodríguez, salió desde el 14 de abril en un bote (ya hace nueve días) y no sabemos nada de él”, publicó este sábado en Facebook Liz Crespo, quien según su perfil vive en La Habana.

En su post, Crespo pide “a toda aquella persona que sepa algo de él con exactitud que nos escriba o que compartan esta publicación, para así ver si alguien nos dice algo y nos ayudan... su familia y amigos estamos muy preocupados por él (en total son dos, él y otra persona más). Les pido de favor, que nos ayuden a tener noticias sobre ellos”.

A principios de abril se supo que una familia cubana está reportada como desaparecida desde que salieron del país en una embarcación llamada El Tridente, con destino a Estados Unidos, el 4 de abril.

Se trata del matrimonio de Ana Irsia Landa Méndez y Alberto Expósito Gudes con su niño de dos años, Kris Ángel Expósito Landa.

En declaraciones a CiberCuba la hermana de Landa Méndez explicó que su madre está consternada y esperan una noticia que les dé tranquilidad a todos.

"Todas las familias están desesperadas tanto allá en Estados Unidos como aquí. Nos estamos muriendo de la angustia", confirmó la joven.

La cifra de balseros cubanos interceptados en alta mar o retenidos a su arribo a las costas de Florida en lo que va de año fiscal (desde el 1ro de octubre de 2021) supera los 1,500.