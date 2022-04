Captan a Jennifer Lopez y Ben Affleck comiéndose a besos en plena calle en Los Ángeles

Jennifer Lopez y Ben Affleck viven en una nube de amor y parece que poco les importa que el supuesto contrato prematrimonial que habrían firmado esté en boca de todos, porque ellos están de los más enamorados disfrutando de esta bella etapa de su relación tras haberse comprometido.

Solo hay que echar un vistazo a las últimas fotos que tomaron los paparazzis de ellos en plena calle de Los Ángeles para darse cuenta de lo felices que están el uno al lado del otro.

A plena luz del día y en plena calle, los dos tortolitos fueron cazados besándose, abrazándose y dedicándose miradas de complicidad sin importarles poco las miradas indiscretas que podrían estar alrededor.

Como dice el dicho 'una imagen vale más que mil palabras' y estas fotos hablan por sí solas. La pareja está viviendo su momento más dulce en esta segunda oportunidad que se han dado en el amor juntos.

JLo y Ben retomaron su romance un año atrás, casi veinte años después de que pusiesen fin a su relación por primera vez.

Tras su primera ruptura, ambos se casaron y tuvieron hijos con otras personas. La neoyorquina con Marc Anthony, los mellizos Max y Emme que ahora tienen 14 años. Mientras que Ben comparte tres hijos con Jennifer Garner (Violet, Seraphina y Samuel de 16, 13 y 10 años).

A principios de mes, la pareja anunció sus planes de pasar por el altar tras haberse comprometido. Una pedida de ensueño, que según contó la intérprete de "Jenny From The Block", tuvo lugar un sábado por la noche mientras ella se daba un baño de burbujas.

"Estaba sonriendo tanto con mientras las lágrimas me caían por la cara, sintiéndome tan increíblemente feliz y completa. No fue nada lujoso en absoluto, pero fue lo más romántico que pude haber imaginado", relató JLo, que desde entonces no se quita el impresionante diamante verde que le regaló el oscarizado actor.

