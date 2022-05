William Levy en El Hormiguero: "Lo más duro de Cuba es que te quiten la libertad"

El actor y modelo cubano William Levy se convirtió en uno de los invitados más solicitados del programa "El Hormiguero", de la televisión española, en un momento en el que su popularidad en ese país está en su máximo nivel.

"De las entradas más esperadas del año", anunció el presentador Pablo Motos antes de la llegada de Levy al plató, en el que fue recibido con la canción "Gaviota", tema principal de la telenovela "Café con aroma de mujer", cuyo remake en Netflix ha revivido la popularidad del cubano.

El también productor habló durante la entrevista sobre su vida en Cuba y de los trabajos que pasó en la isla con su familia.

Levy contó que a los 14 años intentó irse de Cuba con su familia, pero "me fue mal". Un año más tarde, consiguieron asilo político en Estados Unidos, porque su papá era preso político.

"Logramos salir como refugiados políticos de Cuba y emprender una vida llena de oportunidades y perseguir el sueño que tenía y luchar", dijo.

"En Cuba vives muchas carencias, pero lo más duro es que te quiten la libertad, que te quiten el regalo que Dios te da que es la libertad. Entonces es un poco difícil vivir en un lugar donde sabes que te puedes esforzar y dar todo lo mejor de ti y no avanzar, no tener un futuro. Es un poco difícil", contó Levy.

El presentador Pablo Motos le preguntó al famoso actor si durante el tiempo que vivió en Cuba pasaba hambre, a lo que este contestó entre risas: "¿Qué si pasaba hambre? La gente me pregunta: 'Oye, ¿cómo haces para estar en forma?, y yo les digo que es que en Cuba pasé 15 años haciendo dieta obligado por el gobierno".

El actor explicó otras realidades de Cuba como la libreta de racionamiento, la falta de oportunidades y la falta de derechos.

Esta es la primera vez que Levy, reconocido por sus roles de galán en las telenovelas, visita un programa español y su presencia generó tanto revuelo que el staff del show tuvo que reforzar su seguridad.

"Yo me siento muy agradecido con el público de España y del mundo. Me siento muy bendecido porque Dios me ha dado la oportunidad de vivir cosas que no pensaba vivir. Llegar a un país como España y recibir ese cariño del público es el mejor premio que un artista puede tener", dijo Levy al inicio de la entrevista.

