Pluriempleo no es tendencia en Cuba porque la salud y educación "son gratuitas"

La ministra de Trabajo y Seguridad Social de Cuba, Marta Elena Feitó Cabrera, declaró a la prensa oficialista que en isla el pluriempleo no es tendencia porque los servicios de salud y educación "son gratuitos".

A esta valoración de la funcionaria cubana se suman la burocracia, la rigidez y el desconocimiento de las normativas, por tanto no es una opción para los ciudadanos que sufren la crisis económica, la hiperinflación indetenible y la escasez de recursos financieros para enfrentarla.

Unos 100,000 cubanos han desarrollado anualmente un trabajo secundario y de ellos, más de 85,000 son cuentapropistas que se vinculan al sector estatal, de acuerdo a datos oficiales divulgados por Cubadebate.

La prensa estatal destacó que el pluriempleo puede ser una manera de enfrentar la crisis que genera el envejecimiento poblacional y el saldo de migración negativo que registra el país, aunque se desconocen los datos reales de este último apartado.

"El pluriempleo pudiese verse como una vía para cubrir las 'ausencias' y mejorar los ingresos domésticos", subrayó el sitio digital cubano.

El pluriempleo en Cuba está regulado por el Código del Trabajo, que a su vez derogó el Decreto Ley No. 268, que en 2009 estableció las bases legales para formalizar la diversidad de trabajos por una misma persona.

"Por lo general, son contratos a tiempo parcial y está concebido para que se haga en labores diferentes a las habituales", acotó Olgalidi Alpón, experta en Política de la Dirección Jurídica y de Relaciones Internacionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Sin embargo, las opiniones de los cubanos sobre el pluriempleo son diversas, y algunos ofrecen soluciones para enfrentar las trabas burocráticas y la falta de visión sobre el asunto por parte de los organismos estatales encargados de adoptar decisiones.

"Muchas veces las empresas o entidades necesitan que un trabajador cubra otro trabajo en las mismas ocho horas, incluso en el mismo centro. De ahí que, con frecuencia, el trabajador hace tareas que no están en su contrato, pero no se le paga por ello, porque no se reconocen estas actividades extras", reclamó un lector de Cubadebate.

"Hay directivos de empresas que están más preocupados por la asistencia que por la producción, y me pregunto, ¿qué es lo que a nuestro país le hace falta, que estemos los trabajadores localizados, sentados en una silla, o que estemos aprovechando el tiempo y produciendo?", abundó otra persona.

Los investigadores Gustavo E. Rodríguez Montero y Iliana de la C. Concepción Toledo publicaron en la Revista Caribeña de Ciencias Sociales un análisis del tema del pluriempleo y describieron que se vulneran los derechos de los trabajadores del sector estatal cubano, a partir de la contradicción que existe entre los reglamentos de la política de empleo y el Código de Trabajo.

"Se establecen diferentes tipos de relaciones laborales para igual cargo, funciones y contenidos de trabajo solo en dependencia de la escala salarial, lo cual constituye una incoherente labor legislativa, con las consecuentes afectaciones de las garantías laborales", argumentaron.