Activista Bárbara Farrat: “Mi hijo ha perdido las esperanzas de salir de prisión”

La activista Bárbara Farrat Guillén dijo este martes que su hijo Jonathan Torres Farrat, menor preso desde hace casi nueve meses luego de participar en las protestas antigubernamentales del pasado 11 julio, ha perdido las esperanzas de salir de la cárcel.

“Hoy por primera vez tuve que regañar a mi hijo durante la visita, al punto de que se me echó a llorar. Mi hijo ha perdido las esperanzas por completo de salir de prisión. Mi hijo dice que probablemente le echen los 8 años que le están pidiendo, como a muchos de los muchachos que están allá adentro y han hecho lo mismo que él”, reveló Farrat Guillén en una directa en Facebook que compartió luego de visitar a su hijo en prisión.

La madre agradeció a quienes la ayudaron para reunir el dinero con el que pudo visitar a Jonathan, de 17 años, uno de los menores presos luego del 11 de julio.

Admitió que han sido unos meses bastante difíciles, pero no pierde las esperanzas de que Jonathan pueda estar libre para celebrar el Día de los Padres junto a su hijo de siete meses.

Farrat Guillén afirmó que vio a su hijo visiblemente deprimido y teme que no esté tomando el medicamento que tiene prescrito para la hipertensión que padece.

Dirigiéndose a la Seguridad del Estado, la madre de Jonathan propuso un intercambio: “Si al final ustedes quieren a alguien que se llame Farrat, suéltenme a mi hijo, si al final yo he sido la única que me he declarado activista en las redes sociales, yo soy la única que les grita en la cara Patria y Vida”.

Además, reiteró su compromiso de seguir denunciando los desmanes de la dictadura en las redes sociales, aunque su hijo obtenga la libertad.

“Sé que la están cogiendo con él para hacerme daño a mí […]. Ya no me queda nada que perder, ya me lo quitaron todo […] Si a mi hijo le sucede algo, yo mismo voy a buscar al Denis [Yoel Aguelles, oficial de la Seguridad del Estado], prefiero estar presa que estar en la calle […] Que a mi hijo no le suceda nada, póngale la fecha del juicio, él tiene derecho a ir a un juzgado, él tiene derecho a un defensa”, advirtió la activista sobre el caso de Jonathan, el único menor preso luego del 11J que aún no tiene definida la fecha de su juicio.

Farrat Guillén, quien es paciente de VIH, denunció además que está enferma de los riñones y el esfuerzo físico que conlleva cargar las jabas que le lleva a su hijo a prisión le provocó fiebre.

La activista concluyó agradeciendo a todos los que se preocupan por el caso de Jonathan y pidiendo libertad para los presos políticos en Cuba.

La Fiscalía de La Habana solicitó 8 años de prisión en marzo para el joven preso político, quien fuera detenido desde agosto por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021, en el municipio Diez de Octubre.

Hace unas semanas, Farrat Guillén, uno de los rostros más visibles de las madres de los presos del 11J, denunció que a Jonathan las autoridades de prisión le impedían recibir atención médica por un esguince en el pie derecho.

Farrat Guillén, quien se declarara activista de derechos humanos luego de la injusta detención de Jonathan, ha recibido el acoso constante de la Seguridad del Estado debido a la visibilidad que ha alcanzado en las redes sociales su campaña por la liberación de su hijo.

A mediados de abril, denunciaba que la policía política la mantenía sitiada en su casa y la amenazó con procesarla por desacato debido a su activismo en favor de los presos políticos.