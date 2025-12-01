Una familia cubana rompe en llanto tras recibir una sorpresa de Limay Blanco

El popular humorista cubano Limay Blanco, conocido por su incansable labor solidaria al frente del Ministerio Cristo Cambia Vidas, volvió a conmover las redes con un gesto de amor hacia una familia humilde de La Habana.

En medio de un apagón, el artista sorprendió a un matrimonio con la entrega de un refrigerador nuevo, provocando una escena cargada de emoción que terminó con los beneficiados llorando de alegría.

Limay Blanco también se notó conmovido, confesó que tuvo ayuda de otros cubanos, dentro y fuera del país, para poder concretar el donativo.

La llegada del importante electrodoméstico transformará la vida de esta familia que hasta entonces no contaba con un refrigerador para conservar sus alimentos, porque tenían uno muy viejo y roto.

“Haz esto que te voy a decir — aconsejó Limay—. Entra con tu refrigerador nuevo, coge el viejo y di: ‘Espíritu de la miseria, te vas de esta casa’. Agarra el frío roto y tíralo al basurero. No se lo regales a nadie”, expresó.

El momento, grabado y compartido por sus seguidores, refleja una vez más el impacto del trabajo filantrópico de Limay Blanco, quien continúa llevando esperanza a las familias más necesitadas de Cuba.