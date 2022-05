Matrimonio se queda sin vivienda en La Habana

La cubana Geli Dupote y su esposo, residentes en Marianao, La Habana, se quedaron sin casa, después que el gobierno demoliera su infravivienda, para ser sustituida por otra confortable, como parte de un proyecto social que se quedó sin presupuesto.

El matrimonio pensó, hace seis meses, que se beneficiaría de una casa nueva, como parte de las obras sociales que realiza el gobierno en algunos barrios marginados después que salieran a las calles a protestar cientos de ciudadanos de toda la isla.

Ese programa de restauración le permitiría a Dupote y su esposo adquirir una vivienda en mejores condiciones, pero hasta el momento lo único que han logrado ver son los escombros de su anterior domicilio.

"Estoy rodando y tengo 67 años. A quién me pudiera dirigir, porque me dicen que no hay presupuesto para terminar con lo que empezaron", preguntó en las redes sociales.

CiberCuba contactó con la dirección del partido y el gobierno en Marianao para conocer sobre la situación, pero hasta el momento de redactar esta nota no habían respondido los mensajes enviados.

La vivienda es uno de los asuntos que más preocupa a los cubanos y genera fuertes críticas hacia el régimen, que continúa sin dar respuesta a la demanda de los ciudadanos.

El elevado precio de los materiales de la construcción y el difícil acceso a ellos en el mercado hacen que sea imposible para muchos tener viviendas dignas y seguras, aún cuando hay programas de subvención y financiación para reparar y construir casas.

En medio de la crisis económica que viven los ciudadanos de la isla, agravada desde la implementación de la Tarea Ordenamiento, el nivel de empobrecimiento social va en aumento y fue una de las razones que obligó a cientos de cubanos a lanzarse a las calles el 11J.

Después de la represión y el encarcelamiento, el gobierno desplegó recursos humanos y financieros para mejorar las condiciones de vida de algunos barios marginados, fundamentalmente de la capital, con el pretexto de que es una prioridad atender las demandas de la población.