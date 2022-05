El Taiger adelanta cómo suena "Ironía", su próximo estreno junto a El Metaliko

El reguetonero El Taiger está decidido a que la polémica no lo va a desviar de su foco principal, hacer música, y así lo ha demostrado recientemente con el adelanto de "Ironía", el nuevo tema que cocina junto a El Metaliko y que verá la luz muy pronto.

En sus redes sociales, el cantante compartió un video en el que aparece El Metaliko manejando su carro mientras escucha y canta el tema, que desde ya está siendo aclamado por sus seguidores.

Según deja apreciar el fragmento, el tema trata de un amor al que se supone que ya ha olvidado, ambos tienen otras parejas y, cuando todo parece aparentemente superado, otra vez piensa en ella.

"Y me río de mí mismo, corazón, porque sé que estás con alguien, también yo. Qué ironía de la vida, que abre y cierra las heridas y vuelvo a recordarte", dice la canción.

El tema rescata ritmos tradicionales cubanos, un trabajo en el cual se ha enfocado El Taiger en los últimos tiempos, en su apuesta por la versatilidad musical.

"Quien no defiende su identidad está condenado a ser olvidado", escribió El Metaliko.

"Wow y yo que pensaba que ya lo amaba con esta canción difícil salga de mi corazón", "Música de la buena", "Eso es para Grammy", "No sé ni cuantas veces la he repetido. I love it", "Ahora mismo El Taiger se monta en cualquier cosa y la rompe, qué versátil anda, está demasiado lejos", comentaron algunos seguidores del artista.

Durante su controversial visita a Cuba, El Taiger visitó a la familia de El Metaliko, un gesto que el cantante agradeció con un emotivo mensaje en sus redes sociales.

"Acabaste conmigo hoy. Demostraste que la familia y la palabra de un hombre no es negociable. Que es como el cielo, siempre está ahí. Felicidades a todas las madres que sus hijos tienen hermanos como los que tengo yo. Taiger, te amo negro".

La visita de El Taiger a Cuba ha generado gran revuelo en los últimos días. El reguetonero está recibiendo críticas y cuestionamientos de cómo pudo viajar a la isla luego de haber hablado contra el régimen cubano tras las protestas del 11 de julio.

Durante una entrevista en el programa El Bafletazo, el cantante fue cuestionado por haberse hospedado en un hotel del Grupo de Turismo Gaviota S.A., administrado por el corporativo militar GAESA. A pesar de que respondió a la mayoría de las preguntas, El Taiger perdió la paciencia y terminó abandonando el show.

"Yo soy más papá que artista, y no me están entendiendo. Fui allá [a Cuba] a ver a mi familia, dejen la bobada conmigo. Mi concierto en el Flamingo [Miami] se va a reventar porque yo soy un cubano de corazón, a mí me hizo la gente que no está hoy sentada aquí. La gente que piense lo que quiera y que viva Cuba libre", dijo el reguetonero antes de levantarse y abandonar la entrevista.

