RT en español imparte taller a equipo de comunicación de la presidencia de Cuba

Directivos y periodistas del medio gubernamental ruso Russia Today (RT) en Español sostuvieron este martes un taller con integrantes del equipo de comunicación de la presidencia de Cuba; informó en sus redes sociales el presidente cubano Miguel Díaz-Canel.

"Muy grato saludar en Palacio de la Revolución a directivos y periodistas de RT en Español que están de visita en #Cuba por estos días. Sostuvieron un provechoso taller con nuestro equipo de Comunicación para intercambiar experiencias, sobre todo de su trabajo en redes sociales", comentó en Facebook Díaz-Canel.

En las fotos compartidas aparece el equipo ruso junto al mandatario cubano, la esposa de este, Lis Cuesta, el periodista cubano Oliver Zamora, corresponsal de RT en Cuba, entre otras personas.

RT es un medio financiado y controlado por el gobierno de Vladimir Putin. Fue fundado en 2005 y desde entonces ha realizado una fuerte labor propagandística alrededor del mundo, que ha incurrido incluso en desinformación.

Margarita Simonián, su editora en jefe, ha llegado a comparar el medio con el Ministerio de Defensa de Rusia. Este año, además, a pocos meses de la invasión rusa a Ucrania, que ha sido justificada desde la plataforma, Simonián aseguró en televisión nacional que no tener libertad “tal vez sea algo bueno” y defendió la censura.

"Ninguna gran nación puede existir sin el control de la información. Los que nos hicieron añadir a nuestra constitución que la censura está prohibida, lo comprendieron muy bien; los que nos ensenaron por décadas ‘no, no, no, la sociedad debe ser libre, una economía desarrollada no puede existir sin un sistema político desarrollado o sin un sistema político libre’… todo eso es una total basura”, comentó.

“Solo mira a China. ¿Te gusta la economía china? A mí me gusta. ¿Tienen ellos [los chinos] libertad alguna en la vida política de su país, en la vida informativa del país? No, no la tienen y nunca la han tenido. Tal vez eso no sea malo. Tal vez sea algo bueno”, agregó.

Como resultado de los posicionamientos de RT con respecto a la guerra contra Ucrania, sus cuentas han sido restringidas en las redes sociales, y también la periodista y analista rusa Inna Afinogenova decidió este mes renunciar a su puesto en la cadena.

“Básicamente no estoy de acuerdo con esta guerra”, declaró la periodista en un video compartido por redes sociales.