Consulado de España prepara envío de pasaportes a Villa Clara, Camagüey y Santiago de Cuba

El Consulado de España en La Habana anunció este miércoles en su cuenta de Twitter que está preparando para junio un envío de pasaportes a los viceconsulados españoles ubicados en las provincias de Camagüey, Santa Clara y Santiago de Cuba.

A principio de marzo el consulado del país ibérico en la capital cubana informó que en su sede de la calle Velasco había casi 3,000 pasaportes de personas a las que se les ha otorgado la ciudadanía que no habían sido recogidos y llamó a los titulares a buscar sus documentos de identidad.

"Si eres de la capital o vives cerca, acércate a recogerlo por favor", demandó a través de sus redes sociales.

En abril, el consulado habilitó nuevas citas para la solicitud del primer pasaporte de los cubanos naturalizados como ciudadanos españoles y que se inscribieron en el registro Civil entre enero de 2021 y marzo de 2022.

En esa ocasión informaron que ya estaba ampliado el grupo de citas para el primer pasaporte para los más de 2,200 inscritos en el Registro Civil.

De acuerdo con la página de servicios consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, quienes vayan a solicitar su primer pasaporte, su inscripción en el Registro Civil debió haberla hecho en 2021 y no haber solicitado cita para pasaportes.

También explicaron que solo se podrá solicitar cita si fue inscrito entre el 01/01/2021 y el 31/03/2022 incluidos y para acceder al consulado solo tiene validez su listado de acceso a esa sede, a la que se debe acudir con el carnet de identidad cubano.

A principios de este año, también la representación consular española en la isla dijo que implementaría acciones para "ayudar a las familias" ante la "altísima demanda de visados" en La Habana.

La iniciativa condujo a que en una sola cita sería válida para los trámites de "toda la unidad familiar".

En su cuenta de Twitter la entidad diplomática también dijo que con el objetivo de ayudar a las familias los lunes, miércoles y viernes estarán "reservados exclusivamente para trámites de reagrupaciones familiares" de España o la Unión Europea.

Además, explicó que cada tipo de visado tiene reservado su día concreto. "No reserve turno en día/trámite que no le corresponde, pues su solicitud no será atendida, perjudicando a todos".