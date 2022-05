Fallece en Colombia de un infarto el destacado economista cubano Esteban Morales

Esteban Morales Foto © Facebook / Julio César González Pagés

El economista y profesor universitario Esteban Morales falleció este miércoles en la ciudad de Medellín, Colombia, a los 79 años de edad, como consecuencia de un infarto; informaron en redes sociales su familia, amigos y colegas.

Su hijo, Ernesto Morales, confirmó en su perfil personal de Facebook la noticia: "en efecto, esta mañana falleció mi padre Esteban Morales Domínguez , en la ciudad de Medellín".

"En los últimos meses tuvo la oportunidad de estar con sus tres nietos y sus hijos. Tanto mi madre Katia como mi hermana Gisela (en Cuba), mi hermano Esteban y yo agradecemos las preocupaciones de todos. Mi padre tuvo una vida para celebrar y estamos tranquilos de haber estado mi madre y dos de sus hijos juntos a su lado, en el momento que sucedió", precisó Morales.

Hijo de Esteban Morales en Facebook

A lo largo del día, múltiples intelectuales cercanos a la labor de Morales o antiguos colegas publicaron mensajes en su honor en homenaje a su legado. El investigador y escritor Julio César González Pagés consideró que era "una triste noticia para los que compartimos con el fructíferos y polémicos debates durante años" y lo definió como "un hombre sencillo y sincero que no temió enfrentar los molinos de vientos".

El economista Mauricio De Miranda destacó que Esteban Morales fue "uno de los más destacados economistas cubanos, con una inmensa obra intelectual y con una significativa contribución a la enseñanza y la investigación de la economía política y las relaciones económicas internacionales, y muy especialmente de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, tema en el que era uno de los principales expertos".

"Fue un hombre íntegro y de principios y un profesional con un inmenso compromiso con nuestro país. Pero además de ese lugar destacado en la historia de nuestra querida Facultad de Economía de la Universidad de La Habana y en los diferentes centros de investigaciones en los que colaboró y dirigió, Esteban y su querida esposa Katia, fueron muy queridos amigos de mi padre".

También el periodista oficialista Pedro de la Hoz lo recordó como alguien "polémico, incómodo, leal a la revolución y ferviente luchador por la dignidad y la justicia".

En diciembre de 2020, Esteban Morales criticó el asedio de la Seguridad del Estado contra las personas acuarteladas en la sede del Movimiento San Isidro y lo catalogó como “represión dictatorial”.

En dos publicaciones en Facebook, que fueron eliminadas después de unas horas, declaró: "me dicen que el incidente de San Isidro no ha terminado porque todavía permanecen gentes reprimidas que no pueden salir a la calle".

"Si no es cierto, que una autoridad oficial lo desmienta. Si es cierto, que terminen con eso que es inconstitucional. No es legal y va contra los derechos humanos. Si son delincuentes métanlos presos, si no, terminen con eso”, agregó.

Más adelante, señaló: “Eso es inconstitucional, falta a los derechos humanos, es represión dictatorial, nadie tiene derecho a hacer eso, tenga la autoridad que tenga. Si es cierto que eso se está haciendo, parecemos una república fallida, un régimen político represivo y dictatorial”.

Esteban Morales nació en Cárdenas, Matanzas, el 26 de agosto de 1942. Fue miembro titular de la Academia de Ciencias de Cuba, Doctor en Ciencias Económicas, investigador y profesor de Economía Política de la Facultad de Economía en la Universidad de La Habana.

Además, fue fundador y Director del Centro de Estudios sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana, el cual dirigió entre 1980 y 1999.