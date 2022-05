Erdwin Fernández se reencuentra con viejos amigos en Miami

Erdwin Fernández Collado y Ramón Fabián Veloz Foto © Erdwin Fernández Collado / Facebook

El actor cubano Erdwin Fernández sigue reencontrándose en Miami con viejos amigos y colegas de profesión, tras cuatro meses de su llegada a Estados Unidos con su esposa.

El hijo de los recordados actores Nilda Collado y Erdwin Fernández publicó en su muro de Facebook fotos de los momentos que compartió junto a grandes amigos, algunos de los cuales ya había visto, y otros a los que no.

"Gilberto Reyes, Lilo Villaplana, el siempre bien vestido y atento Tony Cortés Espina, el excelente actor Rini Cruz. ¡Qué placer, Rini! No pude ver a Anabel Leal, qué lástima...", detalló.

Erdwin dedicó unas palabras especiales a alguien al que le dio muchísima alegría ver después de tantos años lejos.

Foto: Erdwin Fernández Collado / Facebook

"Alguien con un talento inmenso, un gran amigo y un tipo fabuloso, como toda su familia: Ramón Fabián Veloz II, para nosotros Ramoncitín. Gracias, mi hermano", expresó.

En estos meses Fernández ha tenido la oportunidad de pasar tiempo con antiguos compañeros que emigraron a Estados Unidos hace años.

En marzo acudió a una presentación de la obra "Los vecinos de arriba" en el Teatro Trail de Miami, y al término de la función los protagonistas Dianelis Brito y Mijail Mulkay "tuvieron la delicadeza de subirme al escenario y decir cosas bellísimas sobre mí", relató.

Entre los viejos amigos de la actuación con los que se reencontró citó a "Carlos Otero, el primero en preocuparse por mí. Tony Cortés, Bernardito Menéndez, Armando Tomey, La Casa de Maca, Lucila Granados, Marpez Sandra, Chano Isidrón y muchísimos más".

Erdwin ha dicho que está dispuesto a trabajar en cualquier cosa, aunque no sea en el sector artístico, acallando así a algunos malintencionados que, a modo de burla, le dijeron que en Miami tendría que cargar cajas o dedicarse a la construcción.

"¿A qué viene tanto prejuicio con trabajar? Mi familia me enseñó que el trabajo, cualquiera que sea, es maravilloso, e hicieron a mis padres y a mí quienes somos. No le tengo miedo a la vida. Cualquier trabajo que tenga que hacer aparte de actuar bienvenido sea. Es lo que me enseñaron", recalcó.