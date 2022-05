Escasez y largas colas para comprar pañales en moneda nacional en Cuba

"Largas y tumultuosas colas", "insultos", "incomodidades", fueron los adjetivos utilizados por la prensa oficialista para describir la situación creada en Matanzas cuando las autoridades pusieron a la venta pañales en moneda nacional.

Un artículo publicado en el semanario Girón relata que el anhelado artículo se comercializó el lunes pasado en el Guanima y en El Coppelia, la cantidad resultó insuficiente dada la acumulada demanda después de mucho tiempo sin surtir ese producto en las tiendas en pesos cubanos.

Ambos locales adoptaron medidas para regular la venta, pero según de la periodista Jessica Acevedo Alfonso, lo único que se logró fue limitar y generar incomodidad en muchas madres que no pudieron adquirir el artículo de primera necesidad para quienes tienen hijos pequeños o con discapacidades.

"Un día se establece como requisito portar la tarjeta de menor, otro se añade la libreta de abastecimiento; en ambas oportunidades y desde el pasado surtido, se suma el de pertenecer al consejo popular en cuestión. La mayoría de las veces la población no se entera de estas regulaciones hasta el momento de la venta. Limitaciones que, además, no son publicadas a manera de información en casi ninguno de los establecimientos. Ello, por supuesto, da margen a que quienes verdaderamente lo necesitan no puedan obtenerlos", denunció la reportera.

En opinión de Acevedo Alfonso, es ilógico restringir la venta de esa forma cuando en todas las zonas no se surte igual.

La reportera también criticó la proliferación de los coleros, que compran y luego revenden la mercancía a precios "de escándalo entre los 1,000 y 1,400 pesos" en el mercado negro, a la vista de todos.

Foto: Girón / Captura de redes sociales

"Por cierto, duele mucho que, mientras las tiendas en moneda nacional permanecen desabastecidas, las que son en moneda libremente convertible tengan variedad de estos artículos", subrayó.

La semana pasada, una cubana residente en Holguín protestó por las largas colas que debe hacer para comprar pañales desechables y criticó a las autoridades de esa provincia por no organizar su distribución y venderlos de manera racionada, por la libreta y por zona.

"¿Por qué los pampers, que es algo tan necesario para un niño, se hace tan difícil comprarlo, por qué tenemos que arriesgar a nuestros hijos llevándolos a una cola, con tantas enfermedades que hay?", preguntó Indira Batista en un grupo de Facebook.

La crítica de esta madre cubana ocurre en medio de un déficit de pañales desechables en la red de comercio de la Isla, algo que las autoridades achacaron a la alta demanda del producto en las tiendas que venden en pesos cubanos.

El país enfrenta "una sobre demanda" de pañales desechables, dijo a la prensa oficialista Yusleydi Lezcano Palmero, directora de Ventas Minoristas de Cimex.

Ante la escasez, algunas provincias como Sancti Spíritus y Villa Clara decidieron regular su venta, una medida que también ha generado molestias en la población.

En la tienda La Fragancia, perteneciente a la cadena Tiendas Panamericanas en el municipio de Sancti Spíritus, vendieron en 500 CUP un combo de productos que incluía un paquete de culeros desechables por la libreta de abastecimiento a todos los consumidores, incluso a aquellos núcleos familiares donde no había niños.

Muchos residentes de la zona criticaron la medida alegando que ese producto, tan escaso como necesario, debía haberse comercializado solo a familias que tienen niños en sus casas.