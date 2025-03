Alta funcionaria del MINREX recomienda el ayuno intermitente

Vídeos relacionados:

En un contexto donde miles de cubanos enfrentan la falta de alimentos debido a la crisis económica y la mala gestión del régimen, la funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX), Johana Tablada, ha generado controversia al recomendar el ayuno intermitente.

"Médicos, ¿están de acuerdo? Yo lo he hecho por periodos cortos y la verdad es que se aguanta bastante bien", escribió Tablada en un post de Facebook, donde sigue a un grupo llamado "Soy Exitoso y Millonario", que promueve la idea de que "tres comidas al día es la mentira más grande que nos han contado".

Lo más leído hoy:

Su comentario ha sido visto como una burla a la difícil situación que enfrenta la población, que en muchos casos se ve obligada a ayunar no por elección, sino por la escasez de alimentos básicos como arroz, pan, leche, proteínas y hasta café.

La mayoría de los cubanos hace largas colas para comprar comida o sobrevive con raciones mínimas, por lo que el comentario de Tablada parece trivializar la crisis al presentar el ayuno como una práctica voluntaria y saludable.

"Es lo mejor del mundo, siempre que en esas horas de ingesta cubras todas las necesidades de macronutrientes del organismo. Me fue muy bien haciéndolo en Venezuela, bajé 12 kg en 3 meses y luego me mantuve en el peso hasta el embarazo, me desinflamé, una maravilla. En Cuba no he podido hacerlo", afirmó una internauta en los comentarios a la publicación.

Esta no es la primera vez que Tablada genera polémica. Recientemente, defendió los fondos destinados a la "cooperación médica" del régimen, a pesar de las denuncias sobre explotación laboral en las misiones médicas cubanas.

También negó que en la isla existan bases de espionaje de China a pesar de las evidencias presentadas por una investigación en Estados Unidos.

Preguntas frecuentes sobre el ayuno intermitente y la crisis alimentaria en Cuba