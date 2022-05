Excarcelan a jóvenes manifestantes del 11J Lázaro Urguellés, Kendry Miranda y Kevin Damián Frómeta

Kevin Damián Frómeta Castro, Lázaro Noel Urgellés Fajardo y Kendry Miranda Cárdenas Foto © Facebook

Lázaro Noel Urgellés Fajardo, Kendry Miranda Cárdenas y Kevin Damián Frómeta Castro, manifestantes del 11J con sentencias de hasta 19 años de privación de libertad por el delito de sedición, fueron excarcelados este viernes 27 de mayo y se encuentran momentáneamente en sus casas.

La noticia, dada a conocer por activistas y familiares de presos políticos, responde a un cambio de medida tras el proceso de casación celebrado el mismo día, de la que también se beneficiaron otros jóvenes como Brandon Becerra y Rowland Castillo: todos participantes de las protestas antigubernamentales en la Esquina de Toyo, La Habana.

Lázaro y Kendry, quienes eran menores de edad en el momento de las protestas antigubernamentales que estremecieron la isla el verano pasado, habían sido sentenciados en marzo a 14 y 19 años de privación de libertad, respectivamente.

El primero cumplirá ahora prisión domiciliaria y el segundo será enviado a un campamento con régimen abierto para culminar su sanción en este tipo de centro penitenciario menos severo, informó Salome García Bacallao, miembro del grupo de trabajo sobre desapariciones y detenciones arbitrarias Justicia 11J.

En cuanto a Kevin Damián, quien cumpliera 20 años en prisión y fuera sentenciado, también en marzo, a 16 años de privación de libertad, CiberCuba no ha podido confirmar las condiciones de su excarcelación.

Además de los cinco jóvenes anteriormente mencionados, otros acusados que engrosan el listado del mismo expediente procesal se encuentran en sus casas. Entre ellos, Lauren Martínez Ibáñez (de 18 años), sentenciado a 19 años de privación de libertad y excarcelado este mismo viernes.

CiberCuba no ha podido verificar la situación específica de Lauren y se desconoce si deberá cumplir su sentencia con o sin internamiento. En cuanto a Brayan Piloto Pupo (16), otro menor del mismo expediente sentenciado a 10 años de privación de libertad, se supo que enfrenta prisión domiciliaria, según confirmó a este medio la periodista Darsy Borrero.

“Hoy todos los niños juzgados por sedición van a dormir junto a sus madres. Aunque sabemos que no es permanente, celebramos. ¡No debieron pasar un solo día en prisión! ¡Seguimos luchando hasta que se haga justicia! ¡Libertad sin cargos!”, dijo Garcia Bacallao en su muro de Facebook.

De todos los menores de 20 años en el expediente antes mencionado, Giuseppe Belaunzarán Guada (16), sentenciado a 10 años de privación de libertad, fue el único que no guardó prisión, presumiblemente por mediación de su abuelo, un alto oficial del MININT.

En las ultimas horas trascendió que todos los menores de edad y algunos jóvenes manifestantes del 11J en Cuba fueron excarcelados, aunque no liberados, bajo diferentes condiciones.

Uno de ellos fue el menor Jonathan Torres Farrat, con petición fiscal de ocho años de privación de libertad por los supuestos delitos de atentado y desórdenes públicos, cuya madre, Barbara, ha sido una voz constante en las demandas por su liberación y la de todos los presos políticos.

Asimismo, se supo de la liberación del manifestante de Santa Clara Andy García Lorenzo, cuya familia ha sido clave en las denuncias de violaciones de derechos humanos a los presos políticos y promotora de la iniciativa Ayuda a los valientes del 11J. Junto con Andy fueron excarcelados otros cinco presos políticos de la misma provincia. También en La Güinera se sucedieron cambios de medidas similares.

En este sentido, Justicia 11J advirtió que los cambios de medidas no constituyen sentencias firmes en tanto no exista un documento oficial que dé cierre a los procesos penales y que “las excarcelaciones relacionadas con posibles modificaciones de sentencias no privativas de libertad no son definitivas, sino únicamente temporales”.

De acuerdo a la plataforma, hasta este viernes, las sanciones correspondientes a medidas no privativas de libertad apenas llegaban al 8% de los sentenciados. En abril trascendió que más de 2 mil menores cubanos se encuentran recluidos en centros penitenciarios del MININT, que incluyen las conocidas como escuelas de conducta, eufemísticamente nombradas por el discurso oficial como Escuelas de Formación Integral.