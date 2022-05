Unión Eléctrica no pronostica apagones por déficit de generación

Termoeléctrica Antonio Guiterras Foto © Captura de pantalla / Escambray

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) no pronosticó apagones por déficit de generación para este sábado, a pesar de las afectaciones detectadas en la jornada del viernes último, donde sí se reportó una diferencia de 382 megawatts (MW) en el horario pico.

“La disponibilidad del SEN [Sistema Electroenergético Nacional] a las 07:00 horas era de 2,158 MW y la demanda 2,025 MW con todo el sistema con servicio. De mantenerse las condiciones previstas durante el día no se pronostican afectaciones al servicio por déficit de capacidad de generación”, explica una nota oficial publicada por la UNE y el Ministerio de Energía y Minas.

Captura de Facebook/ Unión Eléctrica

De acuerdo con esta publicación, replicada en la página de Facebook de la entidad cubana, “se encuentran fuera de servicio por averías las unidades seis y siete de la CTE [Central Termoeléctrica] Máximo Gómez, la unidad tres de la CTE Ernesto Guevara y las unidades cuatro y cinco de la CTE Diez de Octubre”.

El texto señala además que se realizan acciones de “mantenimiento” en la central Otto Parellada y en la “unidad dos de la CTE Lidio Ramón Pérez”, por lo que todavía persisten limitaciones en la generación térmica de hasta 572 MW.

La UNE informa también que el país presenta una falta de 1093 MW por avería y de 192 MW, como consecuencia de las mencionadas reparaciones. “Para el horario pico, se pronostica la entrada de la unidad tres de la CTE Ernesto Guevara con 60 MW” y la utilización de 312 MW generados por motores diésel.

“Se estima para el horario pico una disponibilidad de 2,640 MW y una demanda máxima de 2,550 MW, para una reserva de 90 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas no se pronostican afectaciones al servicio eléctrico por déficit de capacidad en el día de hoy. Se implementan todas las medidas de restricción del consumo en el sector estatal”, añade la publicación.

En Facebook, cerca de 400 internautas reaccionaron al post de la Unión Eléctrica y varias decenas criticaron la gestión estatal de la crisis energética que tanto está afectando en estos momentos al cubano de a pie. “Ellos no saben lo que es un apagón de cuatro o cinco horas, con niños pequeños o ancianos en casa, por eso no les importa si las termoeléctricas son de plastilina”, destacó un forista.

“Se restablece el servicio, pero seguimos sin petróleo, seguimos con apagones, solo cambia LA CAUSA”, “Vamos a ver qué se rompe ahora porque, seamos claros, todos los días es algo nuevo. Ojalá y sea como ustedes dicen”, advirtieron otros usuarios de la red social.

El periódico oficialista Granma destacó que en la noche del viernes último se reconectó al SEN la unidad cuatro de la Termoeléctrica Antonio Maceo, ubicada en Santiago de Cuba, la cual aporta 60 megawatts a la capacidad total de generación del país.

Mientras, en Sancti Spíritus los máximos responsables de la Empresa Eléctrica local ofrecieron declaraciones al medio estatal Escambray. Yoanny Acosta Solenzal, director de esa entidad contradijo lo publicado por la UNE en su nota oficial y afirmó que “se mantendrán estas afectaciones porque unido a la salida de Guiteras, también existían o existen hoy una serie de plantas importantes: tres unidades de la Máximo Gómez, dos unidades Antonio Maceo y (...) la unidad de Felton II (...) fuera de servicio”.

El directivo espirituano explicó que esa provincia tiene concebidos “cuatro bloques de afectaciones o de apagones de electricidad. Estos cuatro bloques están diseñados o están configurados por una serie de circuitos, (...) alrededor de 15 o 20 circuitos cuya demanda máxima está sobre los 20 MW. Estos cuatro bloques de apagón cubren las 24 horas del día”.

Acosta Solenzal detalló que “de 2:00 am a 8:00 am hay un bloque de afectaciones, de 8:00 am a 2:00 pm el otro bloque, de 2:00 pm a 8:00 pm y por supuesto, de 8:00 pm a 2:00 am, del próximo día”. Aclaró que “supuestamente esa es la configuración” y que en ocasiones la planificación varía a partir de los déficits de generación que existan en la provincia o en el territorio nacional.