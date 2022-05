Activista Saily González visita a expreso político del 11J Andy García

La activista cubana Saily González Velázquez visitó este lunes al expreso político Andy García Lorenzo, quien resultó excarcelado el miércoles pasado tras 318 días de injusto encarcelamiento por manifestarse durante las históricas protestas del 11J en Cuba.

“Esta mañana al llegar a casa del preso político del 11J recientemente excarcelado Andy García Lorenzo mi internet fue cortada. Estos cortes valen la pena cuando el motivo es que habláramos de LIBERTAD para Cuba”, expresó la activista en Twitter, compartiendo una foto con el joven cubano.

Exigiendo libertad para los artistas Maykel Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara, figuras relevantes del Movimiento San Isidro (MSI) que enfrentan sendos juicios por su activismo político en Cuba, González también exigió la liberación de todos los presos políticos del régimen cubano, un número sin determinar con exactitud, pero que ronda el millar tras las protestas del 11J.

Entre los que resultaron detenidos ese día y subsiguientes, el joven García Lorenzo fue uno de los casos de mayor relevancia, gracias a las denuncias y la presión mediática ejercida por sus familiares, unos cubanos valientes que exigieron su liberación tanto en la vía pública, como a través de redes sociales.

García Lorenzo, de 23 años, enfrentó una petición fiscal de siete años de privación de libertad y terminó condenado a cuatro. Tras su detención en julio de 2021 sufrió una paliza por parte de un policía que le hinchó las manos, según denunció entonces a CiberCuba su hermana, Roxana García Lorenzo.

Recluido en celdas de castigo por su comportamiento insumiso, García Lorenzo protagonizó una huelga de hambre en la prisión La Pendiente, en Santa Clara por 10 días, que llegó a comprometer su salud.

Su familia reclamó su liberación desde el primer día y, a petición del preso político, llevó adelante el proyecto humanitario ‘Ayuda a los valientes del 11J’, a través del cual se recaudan fondos para enviar alimentos a otro presos y acompañamiento a las familias de aquellos con menos recursos.

Este miércoles, García Lorenzo y otros cuatro manifestantes del 11J fueron excarcelados y sentenciados en juicios de primera instancia a cuatro años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos, desacato, resistencia y atentado. Su excarcelación debe entenderse como un permiso o “pase”, a la espera del resultado del proceso de apelación de su sentencia.

“Libertad para todos los presos políticos. Yo salí, pero yo voy para ahí, brother. Yo estoy preso. A mí me van a recoger en cualquier momento, yo no voy a parar… El movimiento San Isidro fue la pequeña llama que no se pudo extinguir… Esto es Patria y Vida hasta que me vengan a buscar”, declaró recientemente el joven manifestante en una directa de redes sociales.

Mientras, la activista cubana Saily González permanecía sitiada en su casa por la Seguridad del Estado, tras conocer que la joven fue invitada por el gobierno de Estados Unidos a participar en la Cumbre de Las Américas, el próximo junio.

“Varias patrullas de policía rodean mi casa hoy para impedirme salir”, dijo la joven el sábado pasado en sus redes sociales, compartiendo imágenes del operativo. “Viajar para participar en la IX Cumbre de Las Américas es un derecho humano que viola el gobierno de Cuba”, añadió la activista que fue invitada a asistir a la Cumbre.

“Cuba sí ha sido invitada a la IX Cumbre de Las Américas, Bruno Rodríguez Parrilla, solo que los invitados somos aquellos que queremos democracia y que se respeten todos los derechos de todos los cubanos y no los que presentan, como únicas opciones, el Socialismo o la Muerte como Miguel Díaz-Canel”, afirmó en una publicación de Twitter en la que dio detalles sobre el hostigamiento que sufre a manos de los represores del régimen cubano, tras conocer que fue convocada al evento regional.

También el expreso político y opositor cubano Guillermo “Coco” Fariñas se reunió el viernes pasado con García Lorenzo y su familia en Santa Clara.

“Firmes con el mejor ejemplo de firmeza de muchas generaciones, Guillermo Fariñas. Seguimos alegres por tenerlo en casa y firmes hasta verlo LIBRE COMPLETAMENTE”, escribió la activista de 20 años y hermana de Andy, Roxana García Lorenzo en su cuenta de la red social Facebook.

En la publicación, la joven compartió algunas fotos de la visita de Fariñas, quien desde el juicio contra el joven participante en el estallido social, se ha mantenido al lado de sus familiares e incluso los acompañó en varios momentos del irregular proceso penal que enfrentó y del que todavía no se ha librado definitivamente.