Cubanos no se callan ante pregunta ¿Cuándo fue la última vez que tomaste leche?

Seis meses, un año, dos años; ese es el tiempo que hace que muchos cubanos no toman leche porque el gobierno comunista no se las garantiza ni siquiera a personas con enfermedades.

Un periodista de Diario de Cuba preguntó a varios cubanos en dos zonas de La Habana cuándo fue la última vez que tomaron leche, y las respuestas dejaron ver la escasez de alimentos de primera necesidad que golpea desde hace mucho a la mayoría de la población.

"No la dan, y soy hipertensa y soy diabética, a mí no me dan leche. Y entonces no la tomo porque lo que tengo es una chequera de 1,575 pesos. Tomo leche, como, me baño, me aseo, o vivo como los mendigos en la calle", dijo una mujer en el Parque Trillo, en Centro Habana.

Junto a ella, una anciana aseguró que en el mercado informal, la leche cuesta más de 1,000 pesos. "Y no tenemos dinero pa' comprarlo, entonces tenemos que morirnos", lamentó.

"Soy diabético, y no tomo leche porque no la hay, porque esta gente la quitaron sin decirle nada a nadie", añadió un anciano.

"Hasta los niños están pasando esas necesidades también, porque la leche viene una vez al mes, y cuando viene les dan un kilo", denunció una anciana en otro municipio.

Una mujer con un niño pequeño afirmó que como la leche que le dan en la bodega no le alcanza, tiene que comprarla en el mercado negro a 1,300 y 1,500 pesos, o un pepino de yogur, que está a 200 pesos.

La escasez de leche en Cuba es tal que no se encuentra ni en moneda nacional ni en las tiendas en moneda libremente convertible (MLC). El Estado solo garantiza los lácteos para los niños y en cuotas cada vez más restringidas y sin respetar su ciclo de entrega.

Mientras, en el mercado informal una bolsa del producto en polvo ya sobrepasa los 1,000 pesos.

Un reportaje de Diario de Cuba en marzo pasado reveló que numerosos cubanos salen a las calles sin haber desayunado debido a los altos precios de los alimentos, la carencia de leche y a que no alcanzan el pan ni la cuota de café que dan por la libreta.

Ante la pregunta '¿Qué desayunaste hoy?', la mayoría de los encuestados respondió: "Nada".