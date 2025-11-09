Cubanos retoman travesía por México tras frustrarse la caravana migrante

Vídeos relacionados:

Cansados de esperar y sin confianza en las autoridades, grupos de migrantes cubanos han retomado a pie su travesía por México tras frustrarse la salida de una nueva caravana desde Tapachula, Chiapas.

En pequeños grupos, avanzan por la carretera costera rumbo al norte del país, esquivando retenes migratorios y caminando bajo el sol en busca de una oportunidad que se les niega desde hace meses.

De acuerdo con un reporte de Diario del Sur, la caravana que debía salir el pasado 30 de octubre no llegó a concretarse, y solo seis personas acudieron al parque Bicentenario, punto habitual de partida de estos movimientos, pese a que se esperaba la participación de unas 600. Sin embargo, el fracaso de la organización no detuvo a muchos, que decidieron continuar su camino por cuenta propia.

Cansancio, desconfianza y resistencia

Douglas Brian Velázquez, migrante cubano citado por Diario del Sur, explicó que la caravana no se realizó por la desconfianza acumulada. En lo que va del año, al menos siete caravanas fueron desintegradas por las autoridades mexicanas. “Muchos todavía estamos recuperándonos de las caminatas anteriores”, señaló.

La historia de Velázquez refleja la de cientos de cubanos que llegaron a Tapachula con la esperanza de regularizar su situación, pero que se encontraron con corrupción, discriminación y procesos interminables ante la Comar y el Instituto Nacional de Migración (INM).

En octubre, más de mil cubanos participaron en una caravana que fue detenida por operativos y enfermedades; solo la mitad logró avanzar más allá de Pijijiapan.

Hoy, quienes quedaron atrás han optado por volver a intentarlo, aunque sea a pie y sin acompañamiento. A la altura de Huixtla, se les ha visto caminar hasta “La Arrocera”, desviándose por la vía del tren para evadir retenes y continuar el viaje hacia Ciudad de México, Saltillo o Nuevo León, donde esperan encontrar mejores condiciones.

“Estamos evadiendo a las autoridades otra vez”

Lorena, migrante hondureña citada también por Diario del Sur, resumió el sentimiento general: “Estamos evadiendo a las autoridades otra vez, no nos queda de otra, ya que no nos dieron papeles ni apoyo. En las caravanas de este año solo fuimos engañados”.

El testimonio de Lorena resuena entre los cubanos que llevan meses, algunos más de un año, esperando una respuesta a sus solicitudes de refugio o visas humanitarias.

Varios han denunciado que los trámites solo avanzan cuando se pagan sobornos a intermediarios o abogados vinculados con funcionarios migratorios, mientras los pobres quedan atrapados en un círculo de indefensión.

Tapachula, símbolo de abandono

Tapachula, fronteriza con Guatemala, se ha convertido en un símbolo del abandono institucional y la contención migratoria. Miles de personas viven allí en condiciones precarias, sin empleo ni acceso a servicios básicos, atrapadas por políticas que buscan frenar el flujo hacia el norte.

Desde septiembre, los cubanos habían organizado asambleas y grupos en redes sociales para coordinar la caravana que debía partir el 1 de octubre. Aquella movilización, la más grande del año, fue desmantelada tras operativos del INM y la Guardia Nacional, dejando tras de sí historias de agotamiento, enfermedades y desamparo.

Aun así, muchos decidieron no rendirse. Con los pies llagados, los cuerpos exhaustos y una fe cada vez más solitaria, vuelven a caminar por la carretera costera. No lo hacen por esperanza, dicen, sino porque ya no tienen nada que perder.

“Lo único que queremos es que nos dejen salir adelante como seres humanos”, dijo una migrante cubana semanas atrás. Sus palabras, repetidas ahora por quienes retoman el camino, resumen el espíritu de resistencia de personas que sigue caminando, incluso cuando el destino parece negarse a abrirles paso.