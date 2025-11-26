Vídeos relacionados:

Cubanos con I-220A podrían favorecerse con el nuevo fallo judicial del Distrito Central de California en EE.UU. que revoca la prohibición de audiencias de fianza a inmigrantes detenidos en el país.

En una entrevista con el periodista Mario J. Pentón, el abogado de inmigración Ismael Labrador dijo los cubanos con I-220A que llevan varios años en EE.UU. podrían ser los mayores beneficiarios del fallo.

Se trata de los migrantes I-220A que “sus casos han sido desestimados ya sea en la corte, los que también han sido detenidos en carretera, en los centros de control”.

“Estos I-220A ahora van a tener derecho a una fianza”, aseguró el abogado.

Ahora se abre una puerta para presentar el recurso de fianza, explicó Labrador, pero siempre que las personas tengan un derecho a fianza que te otorga el juez.

“Tú no puedes ser un peligro para la comunidad, no puedes haber un riesgo de escaparte de EE. UU.”, aclaró.

Este miércoles, una jueza federal en California ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revertir la política implementada en julio por la Administración de Donald Trump, que prohibía las audiencias de fianza a inmigrantes detenidos en el país.

La decisión judicial podría beneficiar a miles de personas que permanecen bajo custodia migratoria, en los conocidos y polémicos centros de detención en el país. No implica su liberación inmediata, sino la posibilidad de presentar sus casos y salir bajo fianza, si cumplen con los requisitos para beneficiarse de la medida.

La jueza Sunshine S. Sykes, del Distrito Central de California, determinó que los inmigrantes que ya residían en Estados Unidos antes de ser detenidos tienen derecho legal a solicitar una audiencia de fianza, tal como había sido la práctica durante décadas.

El fallo surge tras una demanda colectiva que cuestionaba la legalidad de la política del DHS, considerada por el tribunal como una violación del debido proceso.

La medida del gobierno de Trump había eliminado la posibilidad de audiencias para todos los inmigrantes bajo detención, incluso aquellos sin antecedentes penales o con arraigo en el país.

Según datos de organizaciones de derechos civiles, más de 65,000 personas se encuentran actualmente en centros de detención migratoria, la mayoría por infracciones administrativas como permanecer en el país sin documentos, lo cual no constituye un delito en la legislación estadounidense.