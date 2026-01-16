Migrantes cubanos, venezolanos y haitianos sostienen la cosecha de café en Tapachula, en el sur de México

La cafeticultura en el sur de México anda corta de mano de obra (imagen de referencia)

Vídeos relacionados:

Ver más

Pequeños caficultores en la región fronteriza de Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas, afirman que migrantes cubanos, venezolanos y haitianos se han vuelto indispensables para salvar la cosecha de café ante la casi total desaparición de la mano de obra local y guatemalteca.

La cafeticultura atraviesa una de sus etapas más difíciles debido a la falta de mano de obra, un fenómeno vinculado a la migración sostenida de jóvenes hacia las grandes ciudades de México y a Estados Unidos.

Como resultado, muchas comunidades cafetaleras han quedado pobladas casi exclusivamente por mujeres y personas adultas mayores.

En este contexto, productores de café del sur de México han tenido que recurrir de forma creciente a migrantes de Haití, Cuba y Venezuela para mantener en pie la cosecha, destacó un reportaje de la agencia de noticias EFE.

Roberto Tomasini Pérez, productor de café robusta, explicó que este año fue especialmente complicado encontrar trabajadores mexicanos o guatemaltecos dispuestos a laborar en el campo.

En ese contexto, la incorporación de migrantes haitianos, cubanos y venezolanos pasó de ser marginal a convertirse en un componente central de la cosecha.

Lo más leído hoy:

“Dejó de ser mínimo para ser altamente representativo. Empezamos con 10 que representó el 50 %, después llegaron 20 y después 30. Hicimos una transición de mano de obra centroamericana, guatemalteca, a haitianos, cubanos y venezolanos”, señaló.

Tapachula, la mayor ciudad de la frontera sur de Chiapas, forma parte de una de las principales zonas cafetaleras del país.

Según estimaciones de los productores, entre el 95 % y el 100 % de la mano de obra tradicional ya no está disponible, lo que ha obligado a redefinir la dinámica laboral del sector.

Nara Irasema Pérez, cafetalera de la zona, reconoció que la adaptación del personal migrante no ha estado exenta de dificultades, tanto por el idioma como por las diferencias en las técnicas de cultivo, pero subrayó que su aporte es clave para sacar adelante la producción.

“No puede ser igual que con los guatemaltecos, que ya están acostumbrados. Ellos esperan una mata como en Brasil, donde se corta bastante, pero aquí la producción es menor y tienen que ir aprendiendo”, explicó.

Desde la perspectiva de los trabajadores, el campo representa una oportunidad. Zacarías, migrante haitiano que labora en la zona alta de Tapachula, aseguró que decenas de migrantes participan en labores de limpia, corte y secado del café.

“Aquí hay trabajo y comida. Me gusta trabajar, hay que buscar la manera, somos guerreros”, afirmó.

El escenario ocurre en un contexto en el que México ha dejado de ser únicamente un país de tránsito para convertirse también en destino migratorio, tras el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.

Para muchos migrantes, la prioridad ahora es regularizar su estatus y establecerse en el país, mientras sectores como la cafeticultura dependen cada vez más de su trabajo para sobrevivir.