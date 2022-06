ETECSA reporta afectaciones por fuertes lluvias

Afectaciones de telefonía e Internet por lluvias en centro y occidente de Cuba Foto © Facebook/ Etecsa_Cuba

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) reportó esté sábado serias afectaciones a los servicios de telefonía celular y fija, así como de acceso a internet como consecuencia de las intensas lluvias que afectan al occidente y centro del país.

“Los principales problemas en los servicios móviles son causados por las afectaciones del fluido eléctrico debido a las intensas lluvias. Por este motivo, quedan interrumpidas 62 radiobases en las provincias Pinar del Río, La Habana, Mayabeque y Artemisa”, explicó la entidad estatal desde su cuenta de Twitter.

ETECSA agregó en un hilo de información que en el caso de la telefonía fija los territorios con mayor cantidad de averías reportadas son Cienfuegos, Pinar del Río, La Habana y Villa Clara y que, durante las próximas horas esperan identificar otras roturas como resultado de la acumulación de agua y su impacto negativo en gabinetes y cables exteriores.

“Además, se evidencian daños en áreas WiFi de la provincia Pinar del Río. En estos momentos nuestros trabajadores se encuentran haciendo recorridos por las localidades”, agregó el monopolio cubano de las telecomunicaciones.

De acuerdo con sus tuits “las labores de restablecimiento se desarrollan en correspondencia con el mejoramiento de las condiciones del clima” por lo que ofrecen disculpas a la población por los atrasos en las reparaciones y aseguran que mantendrán el flujo de información a través de “los canales oficiales de la empresa”.

ETECSA detalló que en Pinar del Río las afectaciones principales corresponden a 1,840 servicios de telefonía fija, cinco radiobases y 12 áreas de WiFi, mientras que en la capital del país han ocurrido daños en 1205 servicios de telefonía fija y 53 radiobases.

La empresa estatal también especificó que en Mayabeque y Artemisa los perjuicios a servicios móviles fueron causados por una y tres radiobases respectivamente que se encuentran interrumpidas. En tanto en Cienfuegos están paralizados 251 servicios de telefonía fija y un área WiFi.

El tuit final de la institución refiere que en Villa Clara no funcionan 206 servicios de telefonía fija y 25 de datos.

En la red social Facebook, ETECSA compartió estas mismas informaciones junto con fotos que muestran los estragos de las lluvias en diversos sistemas de cables y postes. En ambas plataformas sus publicaciones han recibido reacciones y comentarios por parte de cientos de internautas, molestos con la lentitud de las reparaciones y la fragilidad de los equipos de la empresa que se rompen con mucha facilidad.

Captura de Facebook/ Etecsa_Cuba

“No veo a Camagüey entre las afectadas, y no puedo ni enviar un mensaje por Whatsapp, hasta cuándo? El problema de la conexión viene de hace un año, no es ahora por el mal tiempo, me gustaría saber si tienen pensado darle solución, porque deben saber de sobra el disgusto que hay”, escribió un usuario de Twitter.

En tanto, otros dos foristas reclamaron por la falta de noticias sobre la situación en Matanzas y Granma, territorios donde también se dañaron las telecomunicaciones con las intensas lluvias que afectan al país desde la madrugada del viernes último.

Las precipitaciones continuarán durante este sábado, según explicó el Centro de Pronósticos del Tiempo, del Instituto de Meteorología de la República de Cuba (INSMET). Los especialistas indicaron que en centro y occidente existen altas probabilidades de chubascos, tormentas eléctricas y localmente intensas que podrían disminuir para el final de la tarde.

Como resultado de las malas condiciones climáticas, en La Habana el número de derrumbes ocurridos ascendió a 111, en tanto se ha confirmado la muerte de dos personas. Dos de los colapsos fueron totales y existen 23 zonas de la capital inundadas, en tanto cerca de 50,000 familias sufrieron apagones.