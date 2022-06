Joven condenado a trabajo correccional tras 11J: “El día que salga de ese lugar salgo sintiéndome más que libre”

El joven cubano Armando Sardiñas Figueredo, condenado a trabajo correccional por manifestarse pacíficamente el 11 de julio de 2021, dijo que el día que saliera del centro penitenciario donde lo retienen será más que libre.

“Ayer mi sobrina me decía 'tío dile al policía que te deje otro día más' y eso fue algo que me partió el corazón y solo le dije que falta poco para estar todos los días junto a ustedes y solo recuerdo que junto a mi familia hay muchas más que sufren la falta de la presencia”, escribió Sardiñas Figueredo en un hilo publicado desde su cuenta de Twitter.

El manifestante del 11J, de solo 20 años, se encuentra retenido en un campamento donde está obligado a cumplir con su sentencia de 10 meses de trabajo en la agricultura. “Solo sé que el día que salga de ese lugar salgo sintiéndome más que libre, una persona con principios y moral que a pesar de todo, nunca me voy a doblegar y cada vez que tenga que decir lo que siento donde quiera lo voy a seguir haciendo”, agregó.

El joven cubano afirmó que exigir derechos no constituye un delito, por lo que las condenas a todos los que protestaron en julio del año pasado son injustas y arbitrarias. “Delito es arrebatarle la libertad a inocentes, reprimir a todo un pueblo es delito, no escuchar un criterio y un estado de opinión diferente a otra ideología es delito, porque violan los derechos de libertad de pensamiento”, recalcó.

Sardiñas Figueredo criticó la aprobación y próxima entrada en vigor del Código Penal que da a la dictadura más herramientas y justificaciones legales para censurar y reprimir a todo el que se atreve a pensar diferente y decirlo públicamente.

“Censurar la voz de un pueblo con artículos de un código penal es delito. No me siento delincuente a pensar de que a cada rato me digan en instituciones penitenciarias 'no porque tú delito', mi delito no, por mi valentía y la de muchos más, algún día se logrará lo soñando”, aseguró.

Más de 100 internautas reaccionaron a las publicaciones del joven manifestante e indicaron que consideran admirable el sacrificio que hace de su propia libertad por construir un país democrático y con los derechos humanos más elementales a disposición de todos.

“No te conozco, pero ten por seguro que mi corazón está contigo y con tantos otros a los que como a ti han privado de la Libertad”, “Así es, ya falta poco y hay otras familias que sufren y añoran”, “Un abrazo inmenso. Estamos más cerca de lograr el sueño. Y ese día serán ellos los condenados”, escribieron algunos usuarios de la red social.

Sardiñas Figueredo fue condenado a trabajo forzado por participar en el masivo estallido antigubernamental que conmovió a toda Cuba y al mundo en julio de 2021. Al conocer su sentencia, en septiembre del año anterior, publicó indignado el documento que le entregó el Tribunal Supremo.

"Le informo, además, que las labores que desarrollará en el centro correccional fundamentalmente en la agricultura y su alojamiento es en un campamento, por lo que se le recomienda concurrir con toalla, sábana, un cubo, ropa apropiada para la que se desempeñará, utensilios y productos de aseo personal, etc., con vista a que se garantice sus mejores condiciones de vida ya que el centro no se las puede garantizar", explicaba el documento.

En marzo de 2022 trascendió que el gobierno cubano negó la apelación que realizó su abogado sobre la condena y también impidió un cambio de medida por reclusión domiciliaria, a los pocos días de ser detenido; alegando su condición de huérfano y que su única hermana vive en Estados Unidos.