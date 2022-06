Red Femenina de Cuba estará en la Cumbre de las Américas

La Red Femenina de Cuba participará en la IX Cumbre de las Américas que se desarrollará entre el 6 y 8 de junio próximo, en la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

“La Red Femenina de Cuba representada por su coordinadora, Frisia Batista Mokárzel, estará presente en la IX Cumbre de las Américas con sede en la ciudad de Los Ángeles, donde planteará la realidad de la mujer cubana desprotegida ante la violencia doméstica e institucional”, informó este domingo en Twitter la organización para el empoderamiento de la mujer como agente del cambio.

Varios actores sociales de la isla han sido invitados en los últimos días para participar en el “Foro Sociedad Civil, y el Diálogo entre Sociedad Civil, Actores Sociales y Representantes Gubernamentales de Alto Nivel” de este encuentro regional que está previsto que comience este lunes.

El artista cubano Yotuel Romero será uno de los asistentes a ese foro, al que también fue invitada la activista cubana Saily González Velázquez, pero las autoridades de la isla le impidieron asistir

“Demasiado orgulloso en defender los derechos humanos de un pueblo que sufre una terrible dictadura. Por ustedes, Maykel Osorbo, Luis Manuel Otero Alcántara, José Daniel Ferrer y los presos políticos cubanos. Por todos, Patria y Vida”, dijo Romero en su perfil de Facebook, tras conocer la invitación de la Secretaría de la Cumbres de las Américas, de la Organización de Estados Americanos.

Por su parte, González Velázquez denunció en sus redes el acoso por parte de las autoridades en la isla, tras conocerse de su invitación al evento regional.

“Estos son los alrededores de mi casa hoy y ayer. Así se proyectan las fuerzas represivas cubanas para que un actor de la sociedad civil no pueda participar en la Cumbre de Las Américas. El gobierno de Cuba no está dispuesto a permitir que la verdad sea dicha, y para impedirlo violan el Artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos”, dijo la joven opositora en Facebook a finales de mayo.

A pocas horas de que inicie esta IX Cumbre de las Américas, aún no ha trascendido si el gobierno de Cuba fue invitado a esta reunión.

Este 1ro de junio, el director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Juan González dijo que “todavía estamos teniendo algunas consideraciones finales”, durante una teleconferencia del Departamento de Estado, tras ser interpelado por la prensa sobre la participación de Cuba en el cónclave, a solo cinco días de su inauguración.

No obstante, desde finales de mayo el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez anunció que "en ningún caso" asistirá a ese encuentro regional.

"Puedo asegurar que en ningún caso asistiré. Como siempre ocurrió en el pasado, la voz de Cuba se hará escuchar en la IX Cumbre de las Américas", aseguró en esa ocasión Díaz-Canel a través de su cuenta en Twitter.

A principios de mayo, Brian A. Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos de Estados Unidos, declaró NTN24 que Cuba, Nicaragua y el régimen de Nicolás Maduro "no respetan la carta democrática de las Américas", por lo que no esperaba su presencia en la cita; pero lo cierto es que la Casa Blanca no ha enviado todas las invitaciones para el evento.