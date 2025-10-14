Presidenta de México rechaza asistir a la Cumbre por exclusión de aliados Cuba, Nicaragua y Venezuela

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que no asistirá a la próxima Cumbre de las Américas en República Dominicana, en desacuerdo con la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela del evento hemisférico.

Durante su conferencia de prensa diaria en el Palacio Nacional, Sheinbaum fue tajante al responder sobre su participación: “No, no voy a asistir”, dijo la mandataria, al tiempo que explicó que su gobierno evalúa si habrá representación mexicana. “Eso es lo que estamos viendo, a ver si habrá alguien de Cancillería que pudiera ir”.

La presidenta mexicana subrayó su desacuerdo con la decisión de excluir a ciertos países de la cumbre: “En lo personal, nunca estamos de acuerdo con que se excluya ningún país, pero además en la circunstancia actual, no. Hay que atender al país y, en particular, la emergencia”, en referencia a las inundaciones que afectan al centro del país y han dejado hasta ahora 64 muertos.

El pasado 30 de septiembre, la Cancillería dominicana informó sobre la decisión del Gobierno de Luis Abinader de no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la X Cumbre de las Américas, que se celebrará el 4 y 5 de diciembre próximos en Punta Cana, República Dominicana.

En un comunicado, la Cancillería explicó que, aunque la presidencia pro tempore dominicana había prometido una cumbre “inclusiva”, el contexto actual de polarización política los llevó a priorizar “el éxito del encuentro”, extendiendo la invitación al mayor número posible de países.

“La no invitación a Cuba, Nicaragua y Venezuela —países que, por diversas razones, han decidido no formar parte de la OEA y que tampoco participaron en la pasada edición de la Cumbre— constituye la decisión que, dadas las circunstancias hemisféricas, favorece la mayor convocatoria y asegura el desarrollo del foro”, señala el documento.

Lo más leído hoy:

El gobierno dominicano insistió en que su decisión “responde a un criterio estrictamente multilateral” y aclaró que las relaciones bilaterales con los tres países “mantienen características propias”.

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, reaccionó a las declaraciones.

“Voy a contestar con las mismas palabras que la presidenta Claudia cuando le preguntaron sobre el Premio Nobel de la Paz: sin comentarios”, dijo Abinader, en referencia a la evasiva de Sheinbaum ante el Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado.

La IX Cumbre de las Américas, celebrada en Los Ángeles (EE.UU.) en 2022, también estuvo marcada por la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela, y por la ausencia del entonces presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien protestó por las mismas razones.