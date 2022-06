Regresa a Miami cubano acusado de amenazas en la Embajada de EE.UU. en Guyana

El cubanoamericano Odlabin Echevarría regresó a Miami junto a su familia, tras haber estado retenido en Guyana bajo acusación de proferir amenazas en la Embajada de Estados Unidos en Georgetown.

“De regreso a casa con mi bella familia gracias a todos por sus esfuerzos, gracias a todos por sus preocupaciones y por estar ahí en cada momento, preocupados y pendientes de todo”, dijo este miércoles en un mensaje de agradecimiento que compartió en su perfil de Facebook.

También en la publicación Echevarría pidió a todos cuidarse porque “uno nunca sabe cuándo te quieren hacer daño”, en referencia a los días que permaneció bajo investigación por parte de las autoridades de Guyana, acusado de proferir amenazas cuando estaba en la fila de la embajada de Estados Unidos en ese país para realizar el trámite de la visa de inmigrante del único hijo que le quedaba en Cuba.

Captura Facebook/ Odlabin Echevarría

Odlabin Echevarría en otro mensaje en Facebook agradeció, además, porque al fin pudo cumplir su sueño de tener a todos sus hijos juntos en tierra de Libertad.

“Gracias Dios, por poner cada cosa en su lugar, gracias por poner gente buena en mi camino. No tengo palabras para expresar todas las muestras de amor, cariño y preocupación de todos ustedes”, escribió en la red.

Asimismo, resaltó, que “no hay nada en este mundo que me proponga que no lo logre y la bendición más grande que puede tener un padre es tener a todos sus hijos juntos y libres, y eso para mí ya es un hecho”.

A finales de mayo, Odlabin Echevarría fue retenido en Guyana bajo acusación de proferir amenazas en la Embajada de Estados Unidos en Georgetown.

"Estoy siendo investigado por la policía y nadie me da una explicación. Hasta ahora no he tenido necesidad de la presencia de un abogado porque oficialmente nadie me ha acusado de nada", dijo en esa ocasión en una entrevista a América Noticias.

Captura Facebook/ Odlabin Echevarría

A ese medio contó que fue detenido acusado de proferir amenazas cuando estaba en una cola en la embajada, pero asegura que él no dijo palabras ofensivas.

"En ningún momento amenacé a nadie, ni dije palabras ofensivas hacia nadie. Soy un ciudadano americano, un padre de familia. Tienen mis documentos retenidos en la embajada y no me dan una respuesta. No ha ido nadie a representarme como ciudadano americano que soy", dijo.

Milena Goiburo, esposa de Echevarría y residente en Miami, aseguró también que las acusaciones que pesaban sobre él eran completamente falsas y que se sentía desesperada porque no sabía a dónde encontrar apoyo para solucionar este caso.

"Pusieron al niño con un custodio, casi seis horas sin comer nada allí y a él lo separan y le empiezan a hacer cantidad de preguntas e invirtiendo la cosa, diciendo que dijo cosas que él nunca dijo", señaló Goiburo.

Los cubanos pasan en Guyana situaciones tensas porque ven pasar semanas y meses sin que sus trámites migratorios se solucionen.

Allí deben permanecer pagando hospedaje, alimentación y otros muchos gastos, sin tener ingresos durante meses, porque la embajada no les ofrece fechas definidas.

Solo les dicen que "tienen que esperar", porque cada caso es diferente.

Captura Facebook/ Odlabin Echevarría

Muchos cubanos apuestan por la reanudación de las actividades consulares de la embajada de Estados Unidos en La Habana, pero esa sede diplomática ha dejado claro que no hay cambios inmediatos en los servicios en su oficina en la capital cubana, tras el anuncio de nuevas medidas para flexibilizar las sanciones a Cuba, relacionadas con la reanudación de los vuelos hacia aeropuertos de provincia, la liberación de las remesas y la regularización del programa de reunificación familiar.

A principio de mayo, la sede consular estadounidense reanudó de manera limitada sus servicios para procesar las visas IR-5, que beneficia a los padres de los ciudadanos estadounidenses, tras reconocer “la prioridad de los familiares inmediatos, así como los desafíos únicos de edad, salud y movilidad que enfrenta esta categoría de solicitantes".