Cubanos llevan un mes frente a embajada de Colombia en La Habana

Una visa de tránsito para hacer escala en Bogotá antes de llegar a Nicaragua ha tenido a más de 200 cubanos durmiendo frente a la embajada de Colombia en La Habana durante un mes.

“Llevamos un mes durmiendo en la embajada de Colombia para solicitar una visa de tránsito, que es online y supuestamente tú la puedes solicitar desde tu teléfono, pero te piden un montón de requisitos”, dijo a CiberCuba una de las personas afectadas bajo condición de anonimato.

Este tipo de visado solo tiene vigencia de hasta 30 días y da derecho a permanecer de máximo 24 horas restringida a zonas estériles o de tránsito directo en aeropuertos de Colombia.

De acuerdo con el sitio web de la Cancillería colombiana, el trámite de solicitud para la visa tipo V de Tránsito aeroportuario es semipresencial, demora ocho días hábiles e incluye llenar un formulario en línea.

Sin embargo, no ha sido posible acceder a la página web para llenar el formulario virtual y ahora los cubanos hacen cola para que otra persona que vive cerca de la sede diplomática les realice el trámite.

“Resulta que la página abre cuando a ellos les da la gana. Ahora mismo lleva más de 15 días sin abrir y todos los días te dicen un cuento nuevo. La justificación del principio fue que la página estaba colapsada; luego que no sabían por qué no abría; luego que ya le habían dado la orden a Colombia de abrir la página. Después que si las elecciones o que si no era culpa de Colombia, sino decisión de La Habana. Ahora la más reciente, que en la embajada no hay cónsul”, argumentó.

“Y uno con miles de dólares invertidos en pasajes, con el terror de perderlos porque en mi mismo caso si tengo que pagar una prórroga muy grande, lo perderé todo; cosa que ya le ha pasado a unos cuantos allí”, dijo. Mientras tanto, “otros que sí tienen el dinero y ya van hasta por tres prórrogas”, añadió.

CiberCuba intentó acceder a la página desde Europa y pudo comprobar que sí esta habilitada. El problema, argumenta la fuente, es que "está abierta para todo el mundo menos para Cuba, porque en el paso final hay que poner desde donde se solicita, y hay q poner 'La Habana', y no sale".

Asimismo, un aviso del Consulado General de Colombia en Cuba asegura que “la expedición de visados electrónicos para visas de tránsito está sujeta a la disponibilidad de tramitación del Consulado General, bajo similares condiciones y requisitos de cita consular que la expedición de etiquetas de visas impresas”.

En otras palabras, hay demoras en la tramitación de visados por temas de disponibilidad que, al parecer, pudieran estar relacionados con un elevado número de solicitudes.

Algo similar sucedió en febrero cuando el gobierno de Colombia anunció la suspensión temporal de las solicitudes de visado de tránsito para ciudadanos cubanos debido al volumen de casos acumulados por su dependencia consular en La Habana.

Tras poco más de dos meses de impase, el servicio se reactivó a finales de abril, pero desde inicios de mayo comenzaron los problemas de acceso a la página web habilitada para las solicitudes, explicó la fuente lamentando el “peloteo y el maltrato que tienen con los cubanos en las diferentes embajadas”, no solo por las dilaciones del servicio sino por como son tratados por funcionarios colombianos.

“El funcionario que se supone está para atenderte, sale y dice ‘voy a dejar que me hagan una sola pregunta’ o ‘tienen tres segundos para hacerme una pregunta y ya han consumido dos’. Y en cuanto alguien le pregunta por la página y los que están pendientes de visa, nos dice que para eso no tiene respuesta”, agrega.

Por causa de la inestabilidad en la página web para efectuar la solicitud en línea de la visa, “hay personas que ya han perdido el pasaje que compraron porque reprogramarlo cuesta más caro que comprarlo”, precisa.

Como requisitos de solicitud de este tipo de visado, según el sitio web de la Cancillería colombiana, el solicitante debe mostrar el boleto de avión y "demostrar condiciones de admisibilidad al país de destino final, principalmente la visa del país de destino en caso de ser requerida".

En el caso de muchos, si no todos los cubanos que hoy duermen frente a la sede diplomática colombiana en La Habana, el destino final es Nicaragua, país de libre visado.

No obstante, solicitantes consultados por CiberCuba aseguran que no se trata de uno, sino de varios requisitos para solicitar una visa de tránsito: Hay que tener una cuenta en el banco con no menos de 75 mil pesos cubanos y con mínimo seis meses de hecha o, en su defecto, una carta de un familiar residente o ciudadano en el extranjero donde garantice hacerse cargo de su paso por Colombia.

Para probar que el radicado en Colombia puede asumir la estadía de 24 horas de un cubano que solo puede transitar por las instalaciones aeroportuarias, el solicitante debe presentar estados de la cuenta bancaria de esa persona por los últimos seis meses y fotocopia de su residencia o pasaporte.

Todo, además de presentar el pasaporte del solicitante y el pasaje comprado. La visa cuesta 40 euros por la solicitud (que se pagan al cambio en un banco Metropolitano) más otros 50 si es aprobada.

La presencia de los cubanos en la zona, tampoco es bien recibida por los vecinos del lugar, tanto los residenciales como los institucionales a los que molesta el tumulto de personas día y noche tendidos sobre cartones en la acera, en los contenes y obstruyendo el paso.

Un vecino se tomó el trabajo de cortar todas las ramas de los arboles frondosos para que los que hacen cola no tengan cómo protegerse del sol. Además, autoridades de la escuela internacional Centro Educativo Español de La Habana que queda al frente del Consulado les prohibieron situarse en las inmediaciones de la misma. Ambos edificios estan ubicados en Calle 14 entre 7ma y 5ta avenida.

“Allí hemos pasado aguaceros, hemos dormido… normalmente para que [la gente] no se cuele, pero hay muchos de provincia que se las están viendo más negras aún. Algunos han viajado a Oriente en busca de más dinero porque se han quedado sin un peso”, lamentó.

“Es que ya estamos desesperados, es un abuso lo que tienen con los cubanos dondequiera”, sentenció.

Las quejas por trabas para acceder a trámites consulares no son nuevas. En febrero, la Embajada de Panamá en la capital habanera fue centro de críticas de cubanos por malos tratos de funcionarios desde que comenzó a funcionar el nuevo sistema de citas para las visas de tránsito, cuya accesibilidad también es deficiente.

La embajada de México, que igualmente presenta inestabilidad en el acceso a la página de solicitud de citas,en estos momentos se encuentra bajo investigación interna por presuntos casos de corrupción.