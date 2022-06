Alexander sobre reclamo de madre cubana: "¿A ella también le pagaron por decir lo que siente?"

El cantante cubano Alexander Delgado se sumó a la ola de reacciones que está generando el video de una madre cubana desesperada que explotó contra el gobierno de la isla.

En su directa, la madre de tres niñas dijo que no tiene comida para alimentarlas, ni juguetes ni ropa y acusó a Miguel Díaz-Canel y a su gobierno de explotar al pueblo para tener ellos una vida llena de comodidades.

"No queremos hacer más colas para el pollo, que es una mierda, no alimenta, ni para el perrito, ni para el picadillo. Queremos vivir con dignidad, con decoro. ¿Hasta cuándo? A la gente, cuando no trabaja se le bota por falta de idoneidad y ustedes no son idóneos. No lo son", dijo la joven madre.

El director de Gente de Zona compartió un fragmento de la directa, que se ha viralizado en menos de 24 horas y preguntó: "¿A ella también le pagaron por decir lo que siente?"

"¡Basta ya! ¡Libertad para Cuba! #SOSCuba #PatriayVida #LibertadParaCuba", escribió Alexander.

La explosión de esta madre, que le cantó las cuarenta a Díaz-Canel, a los ministros e incluso a Lis Cuesta, ha generado montones de reacciones y muchos artistas han compartido su video y han denunciado la situación.

Entre los primeros en compartir estuvo la influencer Yessy World, quien envió sus respetos por la valentía de esta madre.

"Qué dolor tan grande ver cómo las madres y padres de mi amada Cuba siguen pasando por esto. Esta muchacha para llegar hasta aquí es porque ¡ya no aguanta más!", dijo el cantante Leoni Torres.

Yotuel Romero también difundió el video y resaltó que "esta es la verdadera realidad de nuestra Cuba. Llora mi pueblo y siento yo su voz".