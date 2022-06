Ulises Toirac a quienes descalifican a Amelia Calzadilla: “¿Los que viajan en Audi no tienen moral?”

El actor y humorista Ulises Toirac preguntó este sábado a quienes intentan descalificar Amelia Calzadilla con argumentos sobre su supuesto nivel económico, si acaso “¿los que viajan en Audi no tienen moral?”

Toirac respondía así, con una serie de preguntas retóricas e irónicas que apuntan al lujoso nivel de vida de los dirigentes cubanos, a una usuaria que lo acusaba de blanquear a Calzadilla, la madre cubana de tres hijos que se volvió viral luego de publicar una emotiva y desesperada directa en que criticaba al gobierno cubano por la precaria situación económica en que intenta sobrevivir.

Para la usuaria Nayade G. García presuntamente Calzadilla “tiene una tremenda casa, mejor que gente que vive fuera de Cuba. Cómo yo voy a tener uñas postizas puestas, con lo cara que están en Cuba, y mis hijos pasando hambre. Y Ulises Toirac sabe eso y se hace el loco !!!!!!”

Toirac respondió a este comentario, que intenta restarle legitimidad a la protesta de Calzadilla, por supuestamente haber falseado su realidad económica, poniendo el dedo en la llaga sobre los privilegios de la clase dirigente cubana y cuestionando si esto no los descalifica a ellos para opinar sobre la realidad del pueblo.

Facebook / Ulises Toirac

“Según tú, los que viajan en Audi no tienen moral... Los que tienen relojes inteligentes de mil dólares no tienen moral... Los gordos no pueden tener moral... Los que no sufren apagones no tienen moral (aunque se les ponga el corazón en modo estropajo). Los que hacen sus tres comidas al día no tienen moral ni los que visten ropas costosas diseñadas en el extranjero.... No, cariño, no me hago el loco... Es que quiero que repienses lo que dices... O le preguntes a alguien que tenga cerebro cerca de ti”, ripostó Toirac.

Al humorista cubano los argumentos de García le parecen esgrimidos “EN EL ÁNIMO DE DESPRESTIGIAR AL OPONENTE (táctica vieja que demuestra no tolerar el intercambio de ideas)”.

Facebook / Ulises Toirac

El pasado viernes, Toirac advirtió que Calzadilla, quien estalló en redes sociales contra el gobierno de la isla, “no es el enemigo”.

“A quien pueda interesar: Amelia Calzadilla no es el enemigo. 'La entrego viva'”, escribió el actor en una publicación de Facebook, en la que utilizó una referencia a la película Clandestinos.

Ante el alcance que han tenido sus denuncias y las conocidas represalias que toma el gobierno de la isla contra sus críticos, Toirac dejó claro que no es a ella a quien deben perseguir.

El pasado jueves, el video en que Amelia Calzadilla arremete contra el gobierno cubano y lo responsabiliza de todas las necesidades que atraviesa la población explotó como la pólvora en las redes sociales y se convirtió en tema principal de conversación en el espacio público cubano.

La madre de tres niños denunció que sus hijos no tienen comida, ni ropa, ni juguetes, y acusó al gobernante Miguel Díaz-Canel y sus ministros de llevar una vida de comodidades a costa del sacrificio del pueblo.

El detonante de la catarsis de Calzadilla fue un abusivo recibo de corriente eléctrica de más de 5000 pesos que la mujer que la mujer no veía de qué manera pagar.

En su directa, Calzadilla apuntó directamente a la clase dirigente cubana.

"Yo tengo tres [hijos] y no me puedo ir porque no tengo dinero para irme ni legal ni ilegal. Ni tampoco tengo por qué hacerlo porque yo nací en este país igualito a ti. Los derechos de ciudadana que tengo son los mismos que tienes tú, los mismos. Y mis hijos tienen derecho a crecer aquí, a trabajar aquí, a formar una vida aquí, a comerse la comida de aquí y todo el mundo tiene que respetar eso. ¿Hasta cuándo?", cuestionó.

La desesperación y el enojo de esta madre se han hecho virales por, entre otros aspectos, capturar claramente las frustraciones de amplios sectores del pueblo cubano.

“No queremos hacer más colas para el pollo, que es una mierda, no alimenta, ni para el perrito, ni para el picadillo. Queremos vivir con dignidad, con decoro. ¿Hasta cuándo? A la gente, cuando no trabaja se le bota por falta de idoneidad y ustedes no son idóneos. No lo son”, reclamó.