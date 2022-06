Actriz Yailene Sierra apoya a Amelia Calzadilla: "Grito por ella y por los que pasan aún más trabajo"

La actriz cubana Yailene Sierra Rodríguez mostró públicamente su solidaridad con Amelia Calzadilla, la joven madre de tres niños que denunció los trabajos que pasa para alimentarlos y vestirlos, y acusó a Díaz-Canel y a sus ministros de llevar una vida de lujos a costa del pueblo.

Yailene, quien también tiene hijos, compartió un texto en su muro de Facebook en el que asegura que para suplir sus necesidades "hay que hacer magia".

"Yo apoyo a Amelia. En todos mis años actuando siento y veo que esa catarsis salió del corazón", afirmó.

Foto: Yailene Sierra / Facebook

La artista afirmó que es una persona del pueblo, y que cuando era niña su madre tenía que vender lo que podía para comer, comprarle a ella algún par de zapatos o alguna otra necesidad.

"Vendimos huevos, jabones, chiclets, barras de guayabas, cebollas y ajos que me daba mi tío Nene para ayudarme. Eso era para poder merendar en la beca de arte y no pasar tanta hambre en el período especial", relató.

Sierra añadió que su casa es modesta y no tiene lujos.

"Me pongo uñas, con el dinero que no me manda nadie y porque quiero", dijo, en alusión a las críticas de la Seguridad del Estado a Amelia Calzadilla por llevar uñas acrílicas, en un intento por desacreditarla, acusándola de llevar una presunta vida de lujos.

"Amelia no dijo ni una mentira y la apoyo. Ahora veo a gente que la ataca. Un respeto para Amelia. Es la voz del más humilde pueblo. Gritó por ella y por los que pasan aún más trabajo. Ni con el salario más alto aquí se puede comprar al mes lo necesario", subrayó Yailene.

"Ofendiendo a Amelia también me ofendes a mí, que tuve una madre que trabajó toda la vida y nunca tuvo un retiro digno, como le pasa a la mayoría de los cubanos. Ella tuvo el valor de no quedarse callada", concluyó.

Otros artistas cubanos se han solidarizado con la joven madre que le cantó las 40 a la cúpula del poder de la dictadura.

Los humoristas Ulises Toirac y Boncó Quiñongo, la influencer Yessy World, y los cantantes Leoni Torres, Yotuel y Alexander Delgado, aplaudieron la valentía de su compatriota y aseguraron que sus palabras describen la verdadera realidad del pueblo cubano.

"Qué dolor tan grande ver cómo las madres y padres de mi amada Cuba siguen pasando por esto. Esta muchacha para llegar hasta aquí es porque ¡ya no aguanta más!", expresó Leoni.