Plataforma YoSíTeCreo en Cuba preocupada por seguridad de madre Amelia Calzadilla

La plataforma de acompañamiento a personas en situación de violencia machista YoSíTeCreo en Cuba expresó este lunes su preocupación por la seguridad de la madre Amelia Calzadilla y su familia, tras la reacción del régimen por su arremetida contra la mala gestión del gobierno en el país y la oleada de apoyo de numerosos ciudadanos cubanos en similar situación.

“Hemos seguido con atención la denuncia pública de la madre Amelia Calzadilla y el creciente número de otras madres, padres y demás familiares, sobre las dificultades que enfrentan para brindar cuidados. Como en todas las crisis, la cadena estalla por el eslabón más débil y las personas que dan cuidados en Cuba sufren las mayores penurias, al tener que garantizar el bienestar de quienes están a su cargo y de ellas mismas”, expuso el grupo en su perfil de Facebook.

También apuntó que en la isla hay una crisis insostenible en los cuidados, la cual no se reconoce y su solución conlleva un cambio estructural en las políticas públicas, con la participación de las personas cuidadoras.

Captura Facebook/YoSíTeCreo en Cuba

La publicación puntualiza, además, que “los cuidados han sido desatendidos por el Estado y depositados enteramente en las familias. Esto debe cambiar, pues existen instituciones hasta nivel local que deberían tener este enfoque. Sus voces deben ser escuchadas y respetadas, una vez que han tenido la valentía de compartirlo en redes sociales. Nadie puede cuestionar cuánto padecen las personas cuidadoras sin estar en su situación específica”.

“El hartazgo que menciona Amelia y las otras madres, padres y cuidadores se debe a décadas de profunda desatención por parte del Gobierno y del funcionariado”, argumenta el grupo, el cual considera que la reacción ciudadana es natural y legítima, además de que las autoridades deberían respetar las vivencias individuales, y el derecho a expresarlas, quejarse y exigir soluciones.

El grupo advirtió que saben que el régimen, que no respeta a las madres, solo responde con violencia ante cualquier reclamo o crítica.

“Por eso nos preocupa la seguridad de Amelia y su familia, que hoy tiene una citación en el gobierno del municipio El Cerro, en La Habana, a las 11:00 am”, indicó.

Asimismo, la plataforma sugirió en aras de la protección de todas las personas como Amelia, que “lleven a cabo medidas de seguridad y conozcan las posibilidades de cada red social. Por ejemplo, en los grupos de Telegram existe la opción de ocultar el número telefónico. Valoren además otras aplicaciones de mensajería segura, para contextos de extremo control como el cubano, donde una sola compañía ofrece los servicios de telefonía e Internet”.

La plataforma aseguró, también, que está pendiente de los hechos a suceder esta jornada, tras la citación oficial a Amelia, y exhortó a las autoridades “a detener la violencia que ejercen contra cualquier persona que critique, disienta o simplemente les exija el cumplimiento de sus funciones. Pedimos a las personas que no se presten al descrédito de las madres y demás cuidadores, que comparten públicamente su situación”.

Este domingo, Amelia Calzadilla anunció que se retirará de las redes porque se sintió abrumada con las reacciones que provocó su directa, en la que estalló contra la gestión del gobierno de la isla.

En una transmisión por Facebook , Amelia respondió algunas de las ideas con las que el Guerrero cubano, troll cibernético al servicio de la contrainteligencia de Cuba, intentó desacreditarla.

Apuntó, en otro contundente mensaje, que no tenía por qué justificar sus necesidades ni lo que tiene, además de que la citaron este lunes para el gobierno del Cerro, y que “a lo mejor es para hablarme del gas o a lo mejor es para llevarme presa, yo no lo sé”.

"Desde el día uno he dicho que no tengo miedo de que me lleven presa, porque yo no he cometido ningún delito, quiero que me digan, que expongan qué delito he cometido”, dijo, además en su respuesta a la(s) persona(s) detrás del perfil del Guerrero, entre otras personas que en los últimos días se han dado a la tarea de desmoralizarla, incluido el comentarista de Cubadebate, el profesor universitario Ernesto Estévez, quien calificó su video y sus reacciones como "manual de lo que se llama gestión de la irritación".