Yunior Morales sobre Amelia Calzadilla: Le pueden fabricar cargos para encarcelarla

El locutor de radio y televisión Yunior Morales alertó sobre las posibles intenciones del gobierno cubano para fabricar cargos penales contra la madre cubana Amelia Calzadilla, con la intención de encarcelarla y desprestigiarla ante los ojos de la opinión pública.

“Vi la directa de Amelia Calzadilla donde menciona, entre otras cosas, que le han llegado mensajes de personas ofreciéndole recargas, también que pida lo que ella desee”, explicó el comunicador en un video compartido desde su perfil en Facebook, en el que contó que a él, tras sus últimas publicaciones contra el gobierno, le sucedió algo similar.

Facebook/ Yunior Morales

“De hecho, me llegó una recarga sin yo pedirla y que pidiera lo que yo deseara (...) y yo siempre no, yo no pido nada, no me gusta pedir, me da vergüenza, me da pena”, relató Morales. Señaló también que grabó todo y tomó fotografías para tener pruebas de esos intentos de soborno, en caso de que la Seguridad del Estado quisiera utilizar todo eso como excusa para crear cargos en su contra.

Destacó que si bien es difícil montar un proceso judicial en su contra, por ser reconocido en su profesión y no tener ni multas ni antecedentes penales, pero que en los últimos tiempos ha tomado posturas críticas contra las autoridades, por lo que ya no lo consideran una persona confiable para ejercer su profesión al máximo de sus capacidades.

“Hay que valorar mucho a la persona que dice la verdad, porque todo el mundo no se atreve y aunque le fabriquen cualquier cosa (...) hay que estar muy atentos”, agregó Morales, visiblemente preocupado por la salida que pueda buscar el régimen en el caso de Amelia, pues sus reclamos han encontrado eco en muchas otras madres cubanas y en miembros de la sociedad civil.

“Un abrazo fuerte para Amelia Calzadilla y su familia. Cuba, dejo escrito otro ejemplo… Decir que no estoy de acuerdo que quitaran la leche a los enfermos para luego venderla en dólares al que pueda comprarla, ya sea en tiendas MLC o desde el exterior, no me hace un mercenario pagado por el imperio. La verdad no tiene precio. Errada la táctica de intentar desmoralizar al cubano que exprese sus criterios. Amelia Calzadilla habla con el corazón”, añadió el locutor en la descripción de su post.

Más de 500 internautas han resonado con la publicación de Morales y una treintena de personas dejaron comentarios de solidaridad con Amelia y con el propio comunicador cubano. “Vivimos tiempos difíciles, tiempos donde el valor, la dignidad y la inteligencia deben prevalecer para sobrevivir en un país que se cae a pedazos”, argumentó una usuaria de la red social.

“Es que siempre es lo mismo, el que no tiene gota de moral ni sabe lo que es, trata y quiere a cualquier forma de desmoralizar a quien se expresa y dice lo que padece y siente, siempre escudándose en leyes y leyes que siempre 'flexibilizan' a conveniencia de ellos mismos, no del pueblo”, advirtió un forista.

Una de las últimas denuncias del locutor contra el gobierno cubano ocurrió hace apenas cinco jornadas, cuando criticó al Estado por ser el principal culpable de los derrumbes que se produjeron en la ciudad de La Habana durante las fuertes lluvias del fin de semana anterior.

Morales alertó a las autoridades de que si algo pasaba con su vivienda, que se encuentra en mal estado y sin tener posibilidades reales de restaurarla, ellos serían los verdaderos responsables.

Por su parte, Amelia se ha convertido en los últimos días en el rostro más visible de la desesperación de las madres cubanas que no pueden alimentar, vestir y cuidar a sus hijos como estos merecen y necesitan. La joven, a cargo de tres niñas, publicó un video en el que señala directamente a Miguel Díaz-Canel, Manuel Marrero y Lis Cuesta por la miseria que padece el pueblo.

Este domingo la muchacha anunció que se retiraría de las redes sociales, abrumada por las reacciones que provocó con esa transmisión directa Antes, en un video publicado en Facebook, respondió algunas de las ideas con las que el Guerrero cubano, troll cibernético al servicio de la contrainteligencia de Cuba, intenta desacreditarla.

Advirtió que no tenía por qué justificar sus necesidades ni lo que tiene en su casa y anunció que la habían citado a la sede del gobierno del Cerro, donde lo mismo pueden “hablarme del gas o a lo mejor es para llevarme presa, yo no lo sé”.