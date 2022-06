Se viene abajo escalera de edificio en el Vedado: "Estamos bien, por ahora"

La escalera de un edificio de apartamentos en El Vedado, en riesgo de derrumbe desde hace años, colapsó finalmente este martes sin que hubiera que lamentar heridos ni mayores daños estructurales en el edificio por el momento.

“Se acaban de caer un montón de piedras en la escalera de mi edificio. 6 y 1ra, Vedado. Por suerte no había nadie pasando... Estamos bien, por ahora”, indicó la ilustradora y grabadora Nara Miranda Lorigados, vecina del inmueble, en sus redes sociales.

Captura de pantalla Facebook / Nara Miranda Lorigados

La cubana, madre de dos niños, denunció el mal estado en que se encuentra su edificio a mediados de diciembre de 2021 en un post en el que expresó el temor que le provocaba a ella y a sus vecinos un posible derrumbe.

Este martes, la vecina precisó que habían caído “unas piedras grandes justo en mi puerta”. Asimismo, indicó que había “un descanso de la escalera rajándose por el medio”, motivos todos por los que confesó sentirse “muy asustada”.

El edificio, situado en las calles 6 y 1ra, a solo tres cuadras del hotel Cohíba, estaba en mal estado desde hace años. "Está muy mal hace años y nadie ha hecho nada. Yo recuerdo la primera reunión a la que fui hace seis años, cuando recién me había mudado. El mismo delegado diciendo que iba a ocuparse de resolver eso. Y no han hecho nada", dijo Miranda en diciembre pasado.

En aquel entonces, la madre relató que había hablado con personas que residen en el inmueble desde que se construyó, y al parecer nunca se le había dado mantenimiento. Una de las vecinas le enseñó las fotos de la escalera a una amiga que es ingeniera civil, y esta le dijo que el edificio está para demolición.

Según ella, el derrumbe de este martes “ocurre en un momento en que el edificio ya está aprobado para una rehabilitación general”.

“Ayer mismo asignaron una empresa de constructores para esto, me dijeron. Acabo de llamar a la funcionaria de Vivienda Municipal de Plaza, que parece estar en la mejor disposición de ayudar. Me dijo que el de la empresa de construcción viene para acá ahora mismo”, indicó la artista en su publicación.

Según entendió, los funcionarios de vivienda le dijeron que “la idea es hacer una escalera temporal mientras demuelen y funden la de verdad”.

En una actualización de su información, Miranda Lorigados dijo que tras el derrumbe dos trabajadores “de la empresa constructora que se hará cargo” ya se habían pasado por el inmueble.

“Me dijeron que van a presentar el caso como emergencia en una entidad que es la que tiene ingenieros que evalúan y hacen el proyecto de qué hacer... Muy amables”, expresó la vecina, indicando que le habían asegurado que los ingenieros pasarán mañana miércoles. “Suena bien. Quiero creer que esto por fin empieza a solucionarse. Deséenme suerte”, añadió.

Días atrás, cuando La Habana sufría el embate de intensas lluvias, la mujer había vuelto a manifestar su preocupación por el estado ruinoso de la escalera de su edificio.

Captura de pantalla Facebook / Nara Miranda Lorigados

“Tengo miedo. La escalera de mi edificio está peor. Veo pedazos separándose. Todavía está mojada por las lluvias. Creo que cuando empiece a secarse, algo va a desprenderse y caer...”, vaticinó, al tiempo que advertía “llevo ya tiempo publicando acerca de esto”.

Asimismo, expuso que en el inmueble viven 10 familias “que usan esta escalera, es el único acceso a los apartamentos”. “Hay niños aquí”, insistió, denunciando la pasividad de las autoridades. “No sé qué es lo que están esperando”, dijo.

“En Vivienda Municipal de Plaza me dicen que van a arreglar el edificio antes de que se acabe este año... No han hecho nada hasta ahora. No pueden decir que no estén al tanto. He llevado fotos. He hablado con funcionarios de distintas instancias”, afirmó.

Tras las intensas lluvias caídas en el país, el gobierno cubano reportó 750 viviendas dañadas en el país, de las cuales 146 sufrieron derrumbes parciales en La Habana y dos inmuebles colapsaron totalmente, provocando uno de ellos la muerte a un anciano de 69 años.