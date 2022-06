Periodista Karen Caballero responde a campaña de descrédito de régimen cubano por vínculos familiares con Amelia Calzadilla

La periodista y presentadora de Radio Televisión Martí Karen Caballero respondió indignada a las acusaciones hacia su familia en Cuba, luego de que el régimen la utilizara para justificar una campaña de descrédito contra la joven madre Amelia Calzadilla.

Caballero, nacida en Rusia pero de origen cubano, es prima hermana de Tony Díaz, el esposo de Calzadilla. Tras una directa que se hizo viral por la vehemente denuncia de la joven sobre la situación del país, el gobierno de La Habana usó el vínculo familiar para acusarla de ser un "instrumento" y una "maquinaria" pagada desde Miami.

La presentadora respondió a un perfil falso en internet que difundió esa información y aseguró que "las ÚNICAS verdades de todo lo que expresa esta publicación del perfil sin rostro (como tantos otros) de 'Ángeles Mary' son que: Amelia Calzadilla es la esposa de mi primo Tony Díaz (al que no he podido ver en unos 20 años, pues no he regresado a Cuba) y que yo soy periodista de Radio/TV Martí. Todo lo demás es totalmente FALSO y parte de una campaña de descrédito contra mi familia".

"Voy a aclarar una vez, pues se trata precisamente de eso: MI FAMILIA. Aquí nunca se ha ocultado ningún vínculo FAMILIAR. No hay absolutamente nada más. Aquí no se oculta a la familia. Familia diversa, regada por el mundo, como tantas familias cubanas. Pero en esta familia, el amor y el respeto a cualquier diferencia han sido siempre lo fundamental y más importante. Así nos enseñaron mis abuelos. Sobre esos cimientos hemos crecido. Así hemos vivido y viviremos. Respeto y amor familiar!! Nada más. Estas son graves y falsas acusaciones. Por favor, paren de mentir, de calumniar y difamar. #lafamiliaesloprimero #ConMiFamiliaNoTeMetas", recalcó la periodista, asentada en el sur de Florida.

Captura Facebook/Karen Caballero

Díaz también reclamó este lunes una disculpa pública de los involucrados en las acusaciones contra su familia. Acerca del mismo post del perfil 'Ángeles Mary' que acusó a su esposa de recibir financiamiento de Estados Unidos para desacreditar al gobierno cubano, afirmó: "Nunca escondimos ningún miembro de nuestra familia... Y ciertamente mi prima es periodista de Radio Martí. Su acusación es grave y exijo una disculpa formal por insinuar que nos paga un gobierno/institución/persona para realizar cualquier tipo de actividad".

Captura Facebook/Tony Díaz

El citado perfil formó parte de una fuerte campaña del régimen para desacreditar a Calzadilla, que incluyó a su troll cibernético de emergencia, el Guerrero Cubano, y a sitios oficialistas como Cubadebate.

"Maquinaria al servicio del ala terrorista de Miami" y "ejemplo de manual de lo que se llama gestión de la irritación", fueron algunos de los calificativos usados por estos medios para atacar a la joven madre de 31 años.

El lunes, tras una reunión a la que fue citada por el Gobierno del Cerro, municipio donde reside, Calzadilla reconoció que se sintió acosada no solo por el Guerrero Cubano, sino también por Cubadebate y por los perfiles falsos en Facebook que responden al gobierno de La Habana.

La víspera, la mujer confesó que aunque no le preocupa lo que pueda pasarle a ella, sí temía por la seguridad de sus tres hijos.

Los ataques de la Seguridad del Estado a través de perfiles anónimos en internet son una respuesta reactiva al apoyo que recibió Calzadilla poco después de su video, que se volvió viral en pocas horas, luego de que criticara al gobierno cubano por empobrecer a la población, y por la difícil situación que enfrentan las madres y padres de la isla para alimentar a sus hijos.