Simulacro de incendio en la lanchita de Regla crea confusión

Imágenes del simulacro de incendio ocurrido este miércoles en La Bahía de La Habana Foto © Collage Facebook/Empresa Provincial de Transporte de La Habana

Un simulacro de incendio realizado este miércoles en la popular lanchita de Regla, en La Habana, generó una gran confusión en redes sociales.

El ejercicio no había sido informado previamente por las autoridades y los testigos directos del evento interpretaron que se trataba de un accidente real al ver parte de la bahía habanera envuelta en humo, así como un barco intentando apagar el presunto fuego con dos grandes chorros de agua y personas lanzándose al mar con salvavidas.

Algunos medios independientes se hicieron eco del supuesto incendio, que fue desmentido con posterioridad por la Empresa Provincial de Transporte de La Habana en redes sociales, donde la entidad precisó que el ejercicio formó parte de acciones previstas por el día de la Seguridad de la Vida Humana en el Mar.

“Por indicación de Capitanía del Puerto, en horas de la mañana se suspendió el servicio de la lancha de Regla con el propósito de realizar un evento subacuático de simulacro de incendio”, explicó la citada empresa estatal.

“La noticia que se encuentra circulando en las redes sociales del supuesto incendio de la lancha de Regla, es totalmente ¡FALSA!”, subrayó la publicación; que concluyó precisando que “una vez concluido el ejercicio se reanudó el servicio de la lancha sin ninguna dificultad para la vida de los pasajeros ni los tripulantes”.

(Fuente: Captura de Facebook/Empresa de Transporte de La Habana)

Varios internautas se alegraron de que lo sucedido no haya sido más que un simulacro, aunque no pocos cuestionaron que la información no hubiera sido publicada con antelación a través de canales oficiales para evitar especulaciones, preocupación y malos entendidos.

"Muy bien la explicación ahora después del hecho, pero cometieron el gran error de no informar antes de la ocurrencia de este simulacro por los medios y no dar [lugar] a las especulaciones. ¡Tienen que ser pro activos!", sentenció un internauta.

La popular “lanchita de Regla”, embarcación que conecta la Avenida del Puerto, en La Habana Vieja, con el municipio Regla, es uno de los medios de transporte de pasajeros más antiguos de la capital. Originalmente estuvo destinada a la transportación de mercancías entre los poblados de Casablanca y Regla aunque

Cuenta con una capacidad aproximada de 90 personas, de las cuales hasta 30 pueden abordar con sus bicicletas, aunque con frecuencia el número admitido es mayor.

A mediados de los años 90 del pasado siglo, varias de estas lanchas fueron utilizadas para intentos de emigración ilegal. Tales incidentes motivaron que aumentara el control de embarque y quedó prohibido para los pasajeros transportar tijeras, objetos punzantes, botellas con líquido y otros productos considerados "peligrosos".

En 2003 una decena de cubanos utilizó una de estas embarcaciones para intentar salir del país, pero la lanchita se quedó sin combustible tras un corto trayecto de navegación.

A pesar de que el intento de salida ilegal no dejó heridos entre quienes viajaban en la lancha, el episodio dejó uno de los hechos más lamentables de las últimas décadas en Cuba: tres fusilados y otros cuatro jóvenes condenados a cadena.