Demuelen fachada de edificio en peligro de derrumbe en La Habana

Las autoridades de La Habana iniciaron la demolición de la fachada de un edificio con peligro de derrumbe, ubicado en una céntrica calle del municipio Centro Habana.

El usuario de Facebook Leo Koffee compartió imágenes y vídeos en los que se pueden ver las acciones de demolición de la fachada.

Facebook Leo Koffee

Confirmó que la población de la zona denunció durante 10 años el mal estado de la edificación y el peligro de que colapsara causando la pérdida de vidas humanas. Ante la inacción del Estado el cubano se vio obligado a actuar.

"Me paré durante dos horas deteniendo a todos los patrulleros que pasaban. Los miraba a los ojos y les decía 'en ese edificio detrás de ti hay una bomba. Cumple con tu deber y salva vidas'. Lo mismo hice en la Estación de Zanja y en el edificio del gobierno en Reina y Galiano", dijo Koffee.

Explicó que a pesar de sus alertas, la policía y los bomberos de Cuba le respondían que no tenían autoridad para cerrar la circulación por esa calle, ni podrían actuar en ese espacio, porque eso era responsabilidad del gobierno municipal.

El edificio está en San Lázaro, entre Gervasio y Escobar, algunos de sus residentes han tenido que reforzar las paredes para que sus casas no colapsaran en las acciones de derrumbe de la fachada.

Koffee hizo una lista de los factores que favorecían el posible derrumbe parcial del edificio y los elementos vulnerables que podrían causar un desastre en la zona. Mencionó los siguientes:

Construcción de 1930 sin los mantenimientos necesarios.

Avenida muy transitada (San Lázaro e/ Gervasio y Escobar)

Salitre del mar

Vibración provocada por el tráfico constante

Fuertes lluvias y luego el sol

Inundaciones en cada ciclón por deficiente drenaje de la zona

Irresponsabilidad del gobierno

Vecindario acostumbrado a ver esto como "normal"

"Esta mañana desperté con el mensaje de un amigo. Era una foto de la fachada ya en el piso. Pensé lo peor, pero lo mejor fue cuando llegué hoy al lugar y los propios habitantes del inmueble me contaron entre asombro y alegría que desde ayer en la tarde, habían comenzado a demoler la fachada y hasta un balcón en frente que también colgaba de un hilo. Es así hoy en Cuba. Si no se da el "berro" no se resuelve nada", contó el cubano.

Semana anterior a la demolición / Facebook Leo Koffee

Los problemas de viviendas con peligro de derrumbes no son solo en Centro Habana, se extienden por todo el país. Este martes una cubana denunció el derrumbe de la escalera de un edificio de apartamentos en El Vedado. Llevaba en malas condiciones varios años y milagrosamente colapsó sin que hubiera que lamentar heridos ni daños estructurales.

"Se acaban de caer un montón de piedras en la escalera de mi edificio. 6 y 1ra, Vedado. Por suerte no había nadie pasando... Estamos bien, por ahora", dijo una vecina del inmueble.

El lunes también se reportó el derrumbe de otra escalera, pero en La Habana Vieja. El Cuerpo de Bomberos tuvo que acudir al lugar de los hechos para socorrer a las personas atrapadas dentro del inmueble, cerca de las calles Luz y Egido.