Maykel Osorbo sobre su juicio: “Fue un montaje fetichista”

El preso político y rapero cubano Maykel “Osorbo” Castillo Pérez envió desde la cárcel una carta en la que reflexiona sobre el reciente juicio que el régimen castrista orquestó en su contra y lo calificó como “un montaje fetichista” en el que lo más probable es que lo sancionen injustamente.

La activista Anamely Ramos publicó el mensaje del artista a través de una transmisión en vivo por el perfil de Facebook Maykel Osorbo 349 en el que leyó el contenido de la misiva y a través de una reproducción textual de la misma.

Facebook/ Maykel Osorbo 349

El músico contestatario, integrante del movimiento San Isidro (MSI), compartió sus conclusiones sobre el proceso penal que enfrenta y cuya cúspide fue el juicio celebrado el 31 de mayo pasado:

1- Todo el juzgado que allí se presentó con el supuesto propósito de ser imparcial fue una obra bien orquestada por el Partido Comunista de Cuba.

2- Todas las personas que allí asistieron, en especial la Presidenta de la sala, eran militantes del PCC al cual representa Díaz Canel.

3- Los fiscales que allí asistieron, además de ser comunistas, son agentes de la Seguridad del Estado.

Osorbo, uno de los autores e intérpretes de “Patria y Vida”, se enorgullece muchísimo de “saber que estoy abiertamente en contra del proceso que en mi país ha significado un régimen militarizado y totalitario” y está seguro de que el tribunal de su conciencia “dictando justa sentencia, me encuentra inocente de los cargos que se me imputan”.

“Mi nombre es Maykel Castillo Pérez. Sé por donde caminé, pero más importante aún, sé hacia dónde voy. (...) También sé que hay un reino celestial desde el cual el Padre y el Hijo me absolverán y el altísimo en toda la magnificencia de su palabra me alumbra en todo momento”, agregó el artista independiente.

Hacia el final de la carta dijo que continuará sereno, como un doctor que atiende una herida mortal pues “no hay manera de cambiar mi forma de ser”, por lo que “seguiré justo, conforme a mis principios éticos”. En la despedida se identificó como el “el Último hombre de pie” y firmó con su nombre y la consigna que da título a la canción que le hizo ganar dos premios Grammy Latinos.

En la transmisión en vivo, Ramos agregó sus propias impresiones sobre el juicio contra Osorbo y el líder del MSI, Luis Manuel Otero Alcántara. De acuerdo con la activista, el proceso estuvo plagado de irregularidades que ya se han denunciado por todas las vías posibles.

El gobierno cubano no permitió la entrada de amigos, prensa extranjera acreditada en la isla o diplomáticos. Apenas dio autorización para que asistieran dos familiares de cada uno de los acusados y ha incumplido su propia declaración de dar a conocer las sentencias a los 14 días de celebrado el juicio.

La también historiadora del arte argumentó que era obvio el carácter político de todo el proceso y que “lo único que nos queda ante algo que se sabe que es una farsa, que es un circo es (...) seguir denunciando, seguir hablando de ellos en todas las instancias posibles, también de los otros presos y de los otros juicios” y de las otras condenas injustas que están saliendo”.

Ramos agregó que es necesario respetar al máximo posible las decisiones que Osorbo y Otero Alcántara tomen estando presos. “Vamos a seguir acompañándolos, no sabemos si va a tener alguna represalia el hecho de que él haya mandado esta carta. Recordemos que a Luis Manuel le suspendieron las llamadas por un mes por la declaración que hizo, pero ellos tienen que defenderse y nosotros tenemos que defenderlos”.

Destacó que mandar un audio o una carta no es ilegal y si Osorbo es castigado por esta misiva es una arbitrariedad más que se suma, por lo que “hay que estar atentos y seguir denunciando”. Añadió que ella va a seguir pendiente del caso y a seguir hablando por el rapero, pero que no está sola, que hay un equipo de personas ayudando.

“No puede ser Maykel el que pague por un sistema fracasado, como no pueden ser los mil presos políticos, la mayoría muy jóvenes”, destacó la activista. También aclaró que lo importante es que se trabaje en colectivo para lograr la libertad del rapero y del resto de los detenidos.

Es este el segundo mensaje que el artista envía desde la cárcel, pues el pasado 14 de junio logró hablar con el periodista independiente Esteban Rodríguez, a quien dijo que seguía en pie y que moriría en pie. "Yo toqué a las personas de una manera que nunca se había tocado (...), gracias a las personas me convertí en otra gente y me arrepentí de lo que fui antes, pero no me arrepiento de lo que soy ahora, porque sé por donde camino, sé hacia dónde voy, y sé lo que quiero", aseguró a Rodríguez.