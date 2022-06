Video de Díaz-Canel haciendo cálculos matemáticos desata críticas en las redes sociales

Cuando aún el pueblo cubano no se ha repuesto de la aparición del gobernante Díaz-Canel en la televisión para decir que seguirán los apagones, un nuevo video suyo ha desatado las críticas en las redes sociales.

La periodista oficialista cubana Leticia Martínez, jefa de comunicación del mandatario, publicó en su cuenta de Twitter un breve video en el que se a Díaz-Canel hablando de matemáticas con unos expertos, probablemente ingenieros como él.

"El presidente Díaz-Canel y las matemáticas. Está escapao", expresó la reportera.

Varios internautas le recordaron a Martínez que la pésima gestión del dirigente ha llevado al país a una crisis energética solo comparable a los momentos más duros del llamado periodo especial, con apagones de 12 horas diarias en todo el país.

"Eso no sabe ni multiplicar, que va a ser ingeniero! Si tiene al país más pobre de América muerto de hambre y sin salud ni educación, el país as atrasado de Latinoamérica es Cuba, por culpa de los comunistas inútiles", afirmó el internauta Jaime Harašić Laplace.

"Leti, te diré algo: No nos interesan los conocimientos matemáticos de ese imbécil, queremos electricidad en nuestros hogares", señaló el tuitero Taoro.

"¿Y de dónde se escapó (Díaz-Canel) si se puede saber? ¿De un circo o del zoológico, porque a payaso y mono nadie le gana", afirmó otro miembro de la red.

"¿Está escapa’o porque balbuceó dos o tres términos matemáticos? Pero lo que no está escapa’o es para dirigir el país. Ahorita usan taparrabos. Y de la represión ni hablemos", cuestionó una usuaria.

"Ustedes dan vergüenza ajena, Leticia. Si el hombre es ingeniero eléctrico lo menos que puede hacer es conocer una fórmula de su campo. Ojo, que no la calculó", afirmó un doctor en ciencias agrarias y científico.

"Ahora por saber identificar un triangulo de potencia, el hombre es un genio. Cómo no identifica la destrucción, el hambre, el descontento, las necesidades básicas de un país entero, niños sin tener que desayunar. Eso no lo identifica o no le interesa identificarlo", recalcó un cubano.

Otros usuarios le reprocharon a la periodista su servilismo hacia el mandatario.

"Letiiii....tú cada día más servil y ridícula. Morí contigo... Te ganaste tu jaba de pollo", dijo una mujer.

"Esa misma matemática uso para la tienda MLC. Compañera, ¿de qué se compone la jaba que le dan a usted cada mes?", preguntó un joven.

"Qué ridícula eres mi’ja. Menos mal que el inepto sabe elevar al cuadrado, porque lo que es garantizar derechos, libertad, leche, comida y medicinas al pueblo, no sabe un comino", aseguró Taoro en otro tuit.

Esta semana Díaz-Canel volvió a ser protagonista de burlas y memes en las redes sociales, tras reconocer que existe un estado de malestar en la ciudadanía por los fuertes apagones en todo el país.

Muchos cubanos, hastiados de tantas explicaciones inútiles que no resuelven ningún problema, se volcaron en publicaciones en las que mostraron su rechazo al dirigente.