Jennifer Lopez se gana los aplausos al presentar a su hija Emme usando pronombres neutros

Emme, hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony, volvió a conquistar al público con su voz después de protagonizar una emocionante actuación con su madre.

Fue durante la gala benéfica Diamante Azul de la Fundación de los Dodgers de Los Ángeles cuando la adolescente de 14 años cantó a dueto con JLo, un emotivo momento que tiene aún más importancia por cómo presentó la artista a su hija.

Antes de que Emme se subiese al escenario, la Diva del Bronx se refirió a ella utilizando pronombres neutros. "La última vez que nos presentamos juntxs fue en un estadio como este", comenzó refiriéndose a su actuación en el Super Bowl 2020.

"Le pido que cante conmigo todo el tiempo, pero no quiere. Así que esta es una ocasión muy especial", agregó, usando los pronombres en inglés they/them, mostrando así su apoyo a su hija, que se identificaría con el género no binario.

De esta manera, JLo anunció públicamente que su hija Emme, de 14 años, no se identifica ni con los géneros masculino ni femenino.

La cantante también bromeó con que Emme es una persona muy ocupada y cara, dando a entender que tenía que pagarle cada vez que consigue que sube a un escenario. Pero a pesar de eso, aseguró que merece la pena porque es su persona favorita para cantar a dúo.

Acto seguido, Emme salió a la tarima para interpretar con su madre "A Thousand Years", de Christina Perri. Para su actuación, la hija de Marc Anthony y Jennifer Lopez cantó con un micrófono con los colores de la bandera LGTBI.

Este hecho cobra más simbolismo teniendo en cuenta que estamos en junio, el mes del orgullo.

Durante su interpretación, Emme también revivió su actuación en el Super Bowl cantando una mezcla de "Born in the USA" de Bruce Springsteen y "Let's get loud".

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.