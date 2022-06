Ulises Toirac visita áreas vedadas al público en el Zoológico de 26: "He tenido uno de los días más lindos de mi vida"

Ulises Toirac alimentando a un monito Foto © Collage Facebook/Ulises Toirac

El comediante cubano Ulises Toirac quedó encantado este miércoles tras poder ver de cerca y alimentar animales en el Zoológico de 26, en La Habana, experiencia que calificó como uno de los días más lindos de su vida.

(Fuente: Captura de Facebook/Ulises Toirac)

En una publicación en Facebook que acompañó de tiernas imágenes, el popular humorista precisó que pudo llevar a buen puerto su apetito de cercanía con los animales y concretar una visita a las áreas vedadas al público.

(Fuente: Captura de Facebook/Ulises Toirac)

“Ya saben de mi amor por los animales, por su protección, su cuidado. Imagínense lo que ha sido poder tocar un lobo, alimentar un bebé de mono, un hipopótamo...”, relató Toirac, quien quien dijo sentirse inmensamente feliz de haber hecho un recorrido tan especial por el lugar.

(Fuente: Captura de Facebook/Ulises Toirac)

“En justamente una semana cumplo 59 años y pocas veces me he sentido tan agradecido, completo, eufórico, incentivado, maravillado y en deuda. Y todo a la misma vez y por el mismo motivo”, precisó el humorista en una publicación posterior en la que salió en defensa de los trabajadores del zoológico, de quienes dijo que hacen lo que pueden en medio de un contexto de perenne escasez.

(Fuente: Captura de Facebook/Ulises Toirac)

“Hay quien ve las manchas (y las hay, no soy ciego ni iluso) pero yo veo un grupo de gente con mucho amor. Con mucho sacrificio. Dejando el corazón para que las especies que guardan nuestros zoológicos vivan decorosamente en un país que es precario con las personas. Es una tarea titánica. Una proeza monumental cuando en las casas de esos mismos trabajadores igual hay carencias”, escribió Toirac.

El humorista subrayó su empatía hacia quienes consiguen animales longevos en los zoológicos cubanos y hacia quienes “se fajan por darles condiciones de vida", al tiempo que pidió que "se comprenda que es una labor dura y de diario que se trate con mas amor a los animales".

"Hoy mismo fui testigo de una indisciplina en una de las jaulas de los monos y realmente no puedo explicarme... no encuentro vericueto posible en mi cerebro para el maltrato hacia los animales. Eso hay que erradicarlo", dijo también, aunque no ofreció detalles de lo ocurrido.

(Fuente: Captura de Facebook/Ulises Toirac)

“Mi japibeibi está más que cantado. Todos esos 'bichos' hoy hicieron coro”, concluyó el humorista quien reiteró su emoción por haber sumado una experiencia de vida tan especial para él.

No es la primera vez en los últimos días que el humorista da fe de su predilección por los animales, el domingo 19 de junio, Día de los Padres, Ulises Toirac aprovechó para hablar de su amor por sus mascotas, de las que dijo sentirse padre.