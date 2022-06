Cubana con rara enfermedad prepara suero fisiológico en su casa por falta de insumos en los hospitales

Bárbara Tamayo Vázquez Foto © Facebook / Bárbara Tamayo

La cubana Bárbara Tamayo, quien padece una enfermedad llamada policondritis crónica recidivante (PR), afirmó que lleva tres meses preparando el suero fisiológico que usa para lavar la zona donde tiene una traqueotomía, porque en el hospital de su localidad no hay cloruro de sodio.

La mujer, con una traqueotomía permanente, explicó que la falta de medicamentos está afectando su salud y la de decenas de pacientes crónicos en Cuba, al punto de que ella debe preparar la solución para sus lavados diarios a fin de evitar una infección.

Asimismo, se queja de la situación energética del país, donde los frecuentes y largos apagones le impiden usar un equipo eléctrico de aerosol para poder mantener sus vías aéreas permeables y respirar. La PR es una enfermedad autoinmune considerada rara que afecta fundamentalmente el tejido cartilaginoso de las orejas, la nariz y la tráquea.

Post de Facebook de paciente cubana. Captura

"Ya el problema de la corriente eléctrica y la mala organización para el plan de apagones para mí se torno en un asunto de vida o muerte, pues yo dependo de un equipo eléctrico de aerosol y otros equipos los cuales tengo que usar de 3 a 4 veces al día para poder mantener mis vías aéreas permeables y respirar", detalló.

"Vivo con el corazón en la mano, con el susto de que si me da una falta de aire severa en medio del apagón tendría que correr para el hospital si me da tiempo llegar y dentro del hospital no se encuentran los recursos necesarios que yo tengo en mi casa. Equipos que tengo gracias a unos amigos que dan ayuda de colaboración en un proyecto llamado Por ti Gibara", subrayó.

En un post posterior dijo que ha recibido muchas muestras de apoyo pero que no pide nada, solo que se solucione el tema de los apagones.

"Ni siquiera estoy pidiendo recursos nada de nada. Yo llevo exactamente tres meses haciendo yo misma el suero fisiológico en mi casa porque en el hospital de dónde vivo el cloruro de sodio está en falta. Yo soy enfermera graduada del curso básico de licenciatura en enfermería conozco la gravedad del asunto no tener ni una simple solución salina para poder hacerme los lavados traqueales y darme los areosoles pone en riesgo mi vida por lo que yo misma me la fabrico en casa para que no me falte", explicó.

Post de Facebook de paciente cubana. Captura

La denuncia de Tamayo se suma a la de otros pacientes con enfermedades crónicas en la isla que carecen de los insumos necesarios para mantenerse saludables.

Es el caso de la cubana Mailén Díaz Almaguer, única sobreviviente del accidente aéreo de mayo de 2018 en La Habana, quien el pasado martes denunció ser víctima de un creciente abandono por parte de las autoridades de la isla y pidió ayuda para obtener un medicamento e insumos médicos que necesita para su tratamiento.

"Desgraciadamente, no todo es como parece ser. Muchas personas ven mi vida de una manera y verdaderamente no es así. Yo también paso trabajo como pasa todo el mundo", aclaró la joven en una extensa transmisión en directo a través de Facebook en la que –acompañada por su esposo– relató duras anécdotas que no había revelado hasta ahora.

La joven de 23 años explicó que no tiene guantes ni lubricante para la sonda intermitente que necesita ponerse en la uretra varias veces al día, puesto que, como consecuencia de la lesión medular que padece desde el accidente aéreo, no puede orinar por sí misma.

Asimismo, la cubana Yanilys Sariego Acosta, madre de un niño con enfermedad celíaca, denunció las trabas que le imponen las autoridades para extenderle un contrato de suministro de gas y que resulta un servicio esencial para el cuidado en la alimentación de su hijo.

Ante la desatención de la Empresa CUPET y las autoridades de Cárdenas, a quienes Sariego ha expuesto su caso en varias ocasiones, la mujer se declaró en rebeldía y decidió no pagar más el servicio de suministro eléctrico.

Sariego afirma que su hijo debe comer alimentos preparados en casa, por lo que le urge el suministro de gas. Para colmo, los apagones también le impiden cocinar en una hornilla eléctrica.

Otro caso que trascendió es el de una familia de escasos recursos en Ciego de Ávila, la cual afirma que por falta de medicamentos no pueden atender debidamente a una mujer que desde hace años padece una enfermedad.

La señora también necesita realizarse una resonancia magnética, pero en Ciego de Ávila no cuentan con esa tecnología, de acuerdo con un video difundido en Cubanos por el Mundo.

El hijo de la paciente refirió que la única opción que tienen es trasladarse hasta Villa Clara u otra provincia limítrofe, pero con el salario que cobran resulta imposible pagar el precio de los viajes y la estancia en esos lugares.

En Cuba los apagones se prolongan por hasta 12 horas desde mediados de mayo, cuando se deterioró la situación energética por averías en las termoeléctricas del país y escasez de combustible.