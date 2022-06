Funcionarios del gobierno visitan a cubana tras denuncia en redes sociales

Funcionarios del régimen visitaron en su casa a Bárbara Tamayo Vázquez, una cubana que padece una rara enfermedad y que lleva meses preparando el suero fisiológico para sus lavados diarios, porque en el hospital de su zona no hay cloruro de sodio.

Bárbara, quien lleva una traqueotomía permanente, denunció su situación en sus redes sociales, donde explicó que la falta de medicamentos está afectando su salud y que los constantes apagones le impiden usar un equipo eléctrico de aerosol para poder respirar.

Tras la publicación, la mujer recibió la visita de dirigentes del municipio holguinero de Gibara, donde reside, quienes recogieron sus inquietudes y según la mujer, la trataron "con cariño y respeto".

"Yo les dije todo mi sentir, les pedí con humildad y amor encarecidamente que me dieran una solución, que mi caso era prioritario", relató en su muro de Facebook.

Foto: Captura de Facebook / Bárbara Tamayo Vázquez

La enferma detalló que los funcionarios redactaron un acta donde recogieron todas sus necesidades: los medicamentos que debe tomar, y la situación de la corriente eléctrica para el equipo de aerosol y otros que debe usar de tres a cuatro veces en el día.

"Después de leerlo detenidamente firmé, diciendo que esperaba soluciones", acotó.

Bárbara se mostró confiada en que su caso tendrá solución, agradeció a todos los que se preocuparon por ello y prometió que los mantendría informados.

En otra publicación, dijo que seguiría escribiendo sobre su situación, y que no aceptaría las típicas respuestas de "no hay", "no se puede" o "estamos en un déficit total".

"Quiero que me den solución a mi problema. No puedo haber luchado tanto por mi vida y morir por falta de medicina, de recursos médicos y por causa de un apagón", afirmó.

Foto: Captura de Facebook / Bárbara Tamayo Vázquez

La holguinera padece una enfermedad llamada policondritis crónica recidivante (PR), una dolencia autoinmune considerada rara que afecta fundamentalmente el tejido cartilaginoso de las orejas, la nariz y la tráquea.

"Vivo con el corazón en la mano, con el susto de que si me da una falta de aire severa en medio del apagón tendría que correr para el hospital, si me da tiempo llegar, y dentro del hospital no se encuentran los recursos necesarios que yo tengo en mi casa. Equipos que tengo gracias a unos amigos que dan ayuda de colaboración en un proyecto llamado Por ti Gibara", detalló en su denuncia original.