Anamely Ramos sobre condenas a Maykel Osorbo y Luis Manuel Otero: Las sentencias no fueron notificadas

La profesora y activista cubana Anamely Ramos denunció que las sentencias de los juicios del Estado cubano contra Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel "Osorbo" Castillo Pérez no fueron comunicadas, ni a los abogados ni a los familiares de los presos políticos.

Las condenas se dieron a conocer este viernes en un comunicado oficial en la página web de la Fiscalía de Cuba. Luego la televisión nacional publicó un reportaje sobre el juicio.

"Nosotros no sabíamos nada de la sentencia. No fueron notificadas, al parecer, a los abogados, ni tampoco a los acusados. No sabemos si Maykel y Luis conocen de sus sentencias. Por supuesto, esto también demuestra la arbitrariedad y el total atropello que ha sido ese juicio", dijo Anamely.

Durante los minutos finales de la transmisión en directo Anamely recibió una llamada del propio Maykel Osorbo quien le confirmó que no conocían la sentencia.

Facebook Anamely Ramos

La activista, que reiteró su defensa al derecho de ambos presos políticos a la libertad, aseguró que no deberían haber pasado un año en prisión sin juicio y aprovechó también para recordar la situación de otros presos políticos, como José Daniel Ferrer, en la actualidad incomunicado y desaparecido, en alguna cárcel de Cuba.

"Todo esto forma parte de la dictadura que tenemos. No podía ser un resultado diferente habiendo pasado por un juicio totalmente parcializado y con la militarización que hubo y sin acceso a nada", comentó.

En criterio de la activista, el régimen cubano se encuentra débil, pero también la oposición está desestructurada. Pidió el apoyo de todos los opositores para conseguir una mejor coordinación de acciones que permitan hacer frente a las estrategias del gobierno comunista y lograr conducir el país al cambio político.

"Nuestra desesperación no nos puede llevar a atacarnos unos a otros y a generar un reguero de posturas, lleno de mezquindades en las redes sociales, con miles de analistas. (...) Hago un llamado a que pensemos", dijo.

Anamely explicó que los activistas en el exilio deben trabajar para sustentarse, que no están subvencionados por nadie. "Si yo hubiera hecho esto por dinero ya hubiera pedido asilo en este país, pero yo no quiero quedarme en ningún país. Yo tengo un país", dijo conmocionada.

Indicó que está en contra de las políticas de Joe Biden de apertura a las relaciones comerciales con Cuba y que dedicará en adelante sus esfuerzos a trabajar en diferentes acciones que requieren organización dentro del exilio cubano en Estados Unidos.

Anamely estuvo acompañada durante toda su transmisión en directo por el rapero El Funky, amigo de Luis Manuel Otero y especialmente de Maykel Osorbo, además de uno de los intérpretes de "Patria y Vida". El músico pidió libertad para los presos políticos y unidad entre los cubanos en el exilio.

Hace dos semanas la activista compartió en sus redes sociales una carta de Maykel Osorbo enviada desde prisión, en la que él reflexiona sobre el juicio que el régimen orquestó en su contra y que calificó como “un montaje fetichista”. En ese momento alertó de que lo más probable era que lo sancionaran injustamente.