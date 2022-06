Reprimen a Damas de Blanco por 19 domingo consecutivo

La Seguridad del Estado reprimió por decimonoveno domingo consecutivo a las integrantes de la organización femenina Damas de Blanco, en particular a su líder Berta Soler Fernández y a su esposo, el expreso político Angel Moya Acosta.

Moya Acosta denunció las intenciones de la policía política en su cuenta de Facebook, donde compartió imágenes y video de los represores y los distintos mecanismos que suelen emplear. “19mo Domingo Represivo vs. Las Damas de Blanco. Rostro del chófer del remolque que será utilizado hoy, domingo 26 de junio, como instrumento represivo contra Berta Soler, líder de Las Damas de Blanco, y Angel Moya Acosta, expreso político y de conciencia”, escribió el opositor.

Facebook/ Angel Moya Acosta

El disidente cubano también dijo ser el autor de las fotos y haber editado el clip. Además utilizó la etiqueta #RevoluciónEsRepresión, recurrente en las publicaciones de las integrantes de la organización femenina y sus aliados, quienes cada domingo intentan acudir a una misa para pedir por la libertad de los presos políticos.

Por su parte, la Dama de Blanco Yamilé Bargés condenó la detención arbitraria de la que fueron víctimas Soler Fernández y Moya Acosta. “12:10. En este momento fueron detenidos saliendo de la Sede Nacional de las Damas de Blanco, la Líder del movimiento Berta Soler Fernàndez y su esposo Ángel Moya Acosta preso político y de conciencia. Salieron a manifestarse como cada domingo por la libertad de los presos políticos y la libertad de Cuba. Basta ya de tanta represión”, afirmó la opositora en su muro de Facebook.

Facebook/ Yamilé Bargés

En un post publicado este lunes Moya Acosta reveló detalles del arresto que sufren él y su esposa: “Sobre las 12 del mediodía de ayer domingo, fuerzas represivas de la Seguridad del Estado, mujeres vestidas de civil, nos arrestan a Berta Soler Fernández, líder de Las Damas de Blanco y a mí (Angel Moya) al salir de la sede de la organización ubicada en Lawton calle E #51, inmediatamente nos conducen hacia dos autos con chapa particular los cuales nos trasladan hacia las U/P de Guanabacoa a mí, donde me imponen una multa de 30 pesos m/n, me confinan en una celda sin colchón y la cama de cemento. A Berta la trasladan hacia la de San Miguel del Padrón donde le imponen multa de 30 pesos m/n, quedando confinada en una celda”.

Facebook/ Angel Moya Acosta

El opositor agregó que los tuvieron encerrados más de 12 horas, que a Soler Fernández la liberaron a las 6:10 am, mientras que a él lo soltaron 15 minutos después en dos puntos cercanos al espacio que ocupa la agrupación femenina en el barrio de Lawton. “Señalo que, nuevamente, los represores de La Seguridad del Estado filmaron los arrestos y las multas fueron impuestas por supuesto delito de Desorden Público”, afirmó.

El expreso político y de conciencia compartió también fotos de las penalidades y un video del momento del arresto, en el que se puede distinguir claramente a las agentes de la policía política caminando hacia la casa.

El hostigamiento contra estos disidentes cubanos resulta cada vez más alarmante. El 23 de junio pasado una representante de la oficina de cobro de multa del municipio de La Habana del Este indicó a Soler Fernández que de no pagar una serie de multas que recibió entre 2021 y los primeros meses de 2022, podría ser llevada a prisión.

La activista publicó la imagen del documento emitido por el Ministerio de Finanzas y Precios, dirigido a los "contraventores multirreincidentes", en el que se enumeran las 16 multas que el régimen le ha impuesto a la opositora: 13 durante este años, dos durante el anterior y una en 2020.

Este lunes, funcionarios de la misma oficina estatal visitaron la casa de los disidentes para amenazar con privación de libertad a Moya Acosta, por incumplir el pago de varias penalidades que ha recibido en 2022.

Facebook/ Angel Moya Acosta

“Se presenta en la sede de las Damas de Blanco, lugar donde resido, una representante de la oficina de Cobros de Multas del municipio Diez de Octubre con el objetivo de advertirme de las consecuencias que tendría por deudor de multas, le respondí que no pagaría una sola multa”, afirmó el activista en su cuenta de Facebook.