Chofer amenaza con machete a pasajero por exigir reembolso tras romperse guagua en La Habana

El chofer de una ruta P12 en La Habana amenazó con un machete a un pasajero que insistía en que se le devolviera el dinero del viaje, luego de que la guagua se rompiera en medio del viaje.

Según un testigo de los sucesos, que se identifica en Facebok como Galletica Zokata de la Bodega, otros pasajeros que permanecían en el ómnibus tuvieron que precipitarse a contener al chófer, pues si no este “lo hubiese cortado en 2”.

El relato del joven usuario de Facebook refiere que, luego de que el vehículo sufriese una avería, hecho cada vez más común en estos medios de transporte público, ya que “están todos prácticamente rotos por desgaste o falta de piezas”, y pasara más de una hora sin que el desperfecto se pudiese solucionar, el chófer comenzó a exigirle a los pasajeros que comenzaran a abandonar la guagua, cosa que estos empezaron a hacer entre insultos y quejas generalizadas.

Fue entonces, según cuenta este testigo, que uno de los pasajeros se le acercó al chófer para exigirle un papel de trasbordo para poder continuar su camino, a lo que el chófer respondió: “no tenemos nada de eso porque (inserte excusa comunista).”

Facebook / Galletica Zokata de la Bodega

De acuerdo con el post de Facebook publicado el pasado domingo por este usuario, y donde se incluyen fotos del altercado, el intercambio continuó de esta manera: “El señor entonces procedió a calmadamente exigir su dinero del pasaje, ya que no se le facilitó un documento de trasbordo. A lo que el chófer respondió: ‘Asere que tú quieres, estás jamao, no te puedo devolver nada’. El señor ante tal respuesta le dijo: ‘Compañero, yo no tengo más dinero para seguir mi camino’. A lo que el chofer respondió: ‘eso no es problema mío, si quieres espera a que salga el muerto este’”

Luego de este diálogo, el pasajero exigió en un tono más serio, siempre según el testigo, que se le devolviera su dinero porque el servicio no cumplió. El chófer, por su parte, exaltado, comenzó a ofender al pasajero.

Finalmente, y ante las quejas del pasajero, el chófer agarró un machete, y amenazó al señor, y, luego que este saliera huyendo, salió en su busca.

El post del testigo de los sucesos concluye con esta sardónica reflexión: “Por qué después de 63 años de ‘victorias’ tenemos la mentalidad de unos cavernícolas? Esto me preocupa mucho, es muy fácil culpar al bloqueo y a la sociedad. Pero el verdadero culpable es la escasez, la miseria, el abuso del poder, el bajo nivel educativo, la represión. Basta ya. Necesitamos un cambio urgente. No sólo económico y político, sino también social”.

El suceso ha sido ampliamente comentado en Facebook por decenas de internautas que comparten las mismas preocupaciones del autor del post y relatan experiencias similares.

Facebook / Galletica Zokata de la Bodega

“Me paso en un A10 cuando iba por Pogolotti igual, diciéndome que me bajara, le dije que lo que fuera a hacer q lo hiciera en la guagua porque no lo iba a poder mover como era, al final no lo dejaron llegar a mí”, relata un usuario.

“Martes pasado de regreso del trabajo me vi envuelto en dos altercados también; no uno… sino dos... nos estamos matando entre nosotros mismos por la cochinada de país este”, afirma otra.

La mayoría de los comentarios critican la actitud violenta del chófer y exigen una sanción para su actitud delictiva, pero, según precisa un usuario, la no devolución del pasaje responde a una política establecida por el organismo de Transporte en La Habana.

Según su explicación, luego de la tercera parada, pese a que el ómnibus se haya roto, los chóferes deben depositar el importe del viaje completo en la estación de autobuses: “es injusto, pero es lo que está establecido”.

De esta manera, en lo que sí coinciden la mayoría de los comentaristas, es en el hecho de que estas actitudes violentas y para nada cívicas no son más que un reflejo de la crisis estructural que vive la sociedad cubana.

Facebook / Galletica Zokata de la Bodega

“Este país está en debacle. Es necesario un cambio. El cubano de a pie merece respeto y una vida digna. Y este gobierno no le proporciona eso a este pueblo”, opina una usuaria.

“En cualquier momento de tanta desesperación tristeza, desarraigo, impotencia y dolor habrá otro estruendo como el del 11 de julio pasado, ya la gente no aguanta más Cuba se ha convertido en una rueda y nosotros en el hámster que corre encima de ella”, pronostica otro.