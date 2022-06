Personas ayudan en La Habana a joven perdido de Bayamo, ante inacción de la policía

Un adolescente cubano que estaba ausente de su casa en Bayamo y andaba perdido en La Habana, recibió la ayuda de una buena samaritana que logró localizar a su familia.

Yiselis Macías López, residente en la capital, compartió la fotografía del joven, quien tiene problemas mentales, en el grupo de Facebook "Revolico de todo en Bayamo", para pedir ayuda y hallar la vía de devolverlo a su casa.

Foto: Captura de Facebook / Revolico de todo en Bayamo / Yiselis Macías López

El menor fue identificado como Rudicel Rodríguez Pompa, y reside en Pasaje C, en el reparto Rosa la Bayamesa del municipio granmense de Bayamo. Su madre se llama Yoana Pompa.

"Este muchacho me lo topé en el P13 de La Habana a Santiago de las Vegas, él está perdido, no sabe para dónde va. Yo lo llevé a la estación de policía de Santiago de las Vegas para que localizaran a la familia, pero lo dejaron ir. Desde anoche estoy llamando a la policía de Bayamo y al jefe de sector de Rosa la Bayamesa y aún no localizaron a la familia porque están reunidos", relató Yiselis.

La mujer publicó su número de celular para que le avisaran si alguien sabía la forma de avisarle a la familia del chico.

"Ahora me llaman de Cuatro Caminos, Centro Habana, que lo tienen unas personas. Me han localizado porque le di número de teléfono al muchacho por si me necesitaba", dijo.

Horas después de la publicación, en la sección de comentarios, Yiselis agradeció la preocupación de los miembros del grupo que le dieron más datos de Rudicel y la ayudaron a hablar con sus parientes en Bayamo.

"Les puedo decir que ya la familia sabe dónde está, otras personas han tenido la amabilidad de ayudarlo y alimentarlo. Yo estoy en contacto con ellos, si Dios permite pronto estará con la abuela. Un saludo a todos y muchísimas gracias por ayudar", afirmó.

Numerosos miembros del grupo felicitaron a Yiselis por su actitud tan humana y generosa.

Varios residentes en Bayamo aseguraron que tanto la madre como el padre del adolescente también tienen problemas mentales y que él acostumbra a caminar por las calles de la ciudad.

Otros se refirieron al rol que deben desempeñar las autoridades ante casos como este.

"Qué situación más triste, los padres tienen problemas también, pero pienso que el trabajador social o la trabajadora debe de tramitar la forma de regresarlo y brindar la ayuda correspondiente", dijo una mujer.

"Qué papel juega la PNR, si usted lo entregó a ellos es su responsabilidad, ese también es su trabajo, evitar los problemas, no solo sancionar", afirmó una bayamesa.

"Es deber de las autoridades realizar la labor de retorno de ese joven, pues es una actividad puramente social que el Estado la tiene en sus leyes", dijo un internauta.