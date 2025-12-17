Denuncian desaparición de dos adolescentes en Moa

Vídeos relacionados:

La desaparición de dos adolescentes en el municipio de Moa, Holguín, ha generado alarma y preocupación en redes sociales, luego de que el padre de una de ellas denunciara públicamente que la menor salió hacia la escuela y nunca regresó a casa.

El caso fue difundido a través de varios grupos de Facebook, donde el familiar pidió ayuda urgente para localizarla y advirtió sobre la posible implicación de adultos en la captación de niñas menores de edad para fines ilícitos.

Raúl Leyet, padre de María de Jesús, explicó que la joven desapareció hace dos días tras salir rumbo a la escuela.

Según sus publicaciones, la adolescente fue vista posteriormente en la ciudad de Holguín junto a otra muchacha menor de edad conocida como Darlin Díaz, también residente en Moa.

Ambas habrían salido juntas y no regresaron a sus hogares, lo que llevó a sus familiares a dar parte a la Policía en Moa y a nivel provincial en Holguín.

En una publicación en el grupo de Facebook "VENTAS DE TODO PUEBLO NUEVO. HOLGUIN", Leyet detalló que su hija es menor de edad, delgada, con el pelo teñido de rosado fuerte, y padece diabetes, por lo que requiere atención médica.

Captura de Facebook / VENTAS DE TODO PUEBLO NUEVO. HOLGUIN / Raúl Leyet

Indicó además que fue vista en Holguín y que presuntamente estaría parando en la zona de Pueblo Nuevo, información que incrementó la angustia de la familia.

Para cualquier dato sobre su paradero, el padre facilitó números de contacto telefónico (24610969) y de WhatsApp (54232171), y reiteró su llamado a la colaboración ciudadana.

Captura de Facebook / Holguín de Todo en Ventas / Raúl Leyet

El hombre también hizo una reflexión dirigida a otros padres, alertando sobre lo que describió como un fenómeno creciente de manipulación y corrupción de menores, en el que tanto hombres como mujeres "ilusionan" a niñas con promesas relacionadas con dinero (dólares), hechos que vincula directamente con la prostitución y la explotación de menores.

"Hoy está existiendo no solamente en Moa el lavado de celebró a niñas, que las ilusionan tanto hombres como mujeres, hablándoles de dólares, yumas, prostitución. Eso se llama corrupción de menores", expresó.

Captura de Facebook / Basar Moa Centro. Garantía y buenos precios / Raúl Leyet

Afirmó que esta situación no solo ocurre en Moa, sino que se extiende a otros territorios.

Manifestó su desesperación y exigió que cualquier persona que tenga retenida a la menor la entregue de inmediato a la Policía, advirtiendo sobre la gravedad de estar incurriendo -según sus palabras- en la retención y corrupción de dos menores de edad.

"Mi hija no aparece, que según anda en Holguín con otras muchachas recluidas para la prostitución y menores (...) Llevamos días que no comemos y las lágrimas no se secan, estoy pidiendo de favor al que la tiene escondida en Holguín, que sabe bien que está incurriendo a dos menores, que la entregue a la Policía...", recalcó.

Reiteró que su único interés es que su hija regrese sana y salva a casa.

Leyet subrayó que su esposa, quien es delegada, se encuentra realizando los trámites correspondientes con las autoridades, mientras él aseguró mantenerse al margen del proceso institucional.

En sus mensajes expresó el profundo impacto emocional que atraviesa la familia, señalando que llevan días sin poder comer y que la angustia y las lágrimas no cesan ante la incertidumbre sobre el paradero de la adolescente.

La familia y amigos de Darlin, la otra chica perdida, también pidió ayuda en redes sociales.

"La última noticia que tenemos fue que la vieron en Holguín y que anda (con) dos más, ayúdenme a encontrarla por favor. Pueden llamar a cualquiera de estos números 56261775 y 53844644", pidió en Facebook el usuario Alvarito Montero.

Captura de Facebook / Alvarito Montero

Hasta el momento, no se han ofrecido resultados oficiales sobre la localización de las menores, mientras continúa la búsqueda con apoyo de la comunidad a través de redes sociales.

El caso ha generado múltiples reacciones de solidaridad y preocupación, y vuelve a poner en el centro del debate la vulnerabilidad de las adolescentes y la responsabilidad colectiva de protegerlas.