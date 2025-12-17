Muere adolescente de Yaguajay tras varios días hospitalizado por graves lesiones internas

Vídeos relacionados:

El adolescente de 15 años del municipio de Yaguajay, en la provincia de Sancti Spíritus, falleció este martes tras permanecer varios días ingresado por las graves lesiones que sufrió a inicios de diciembre.

Según informó el medio oficial Escambray, el menor murió en el Hospital Pediátrico José Luis Miranda, de Villa Clara, donde recibía tratamiento de hemodiálisis. El doctor Ramón Aquino Lorenzo, director del Hospital Pediátrico de Sancti Spíritus, explicó que el fallecimiento se debió a un “aplastamiento de casi todas las vísceras de la cavidad abdominal, incluidos los riñones”, lo que derivó en una insuficiencia renal.

El joven había sido intervenido quirúrgicamente en el Hospital Municipal Joaquín Paneca, de Yaguajay, y posteriormente atendido en el Hospital Pediátrico José Martí Pérez, de Sancti Spíritus. El viernes pasado fue trasladado al Hospital Pediátrico José Luis Miranda, en Villa Clara, para recibir tratamiento de hemodiálisis, donde permaneció en la unidad de cuidados intensivos hasta su fallecimiento.

De acuerdo con la versión oficial divulgada por Escambray y fuentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), el adolescente resultó lesionado al caer desde una tapia cuando intentaba coger guayabas. Las autoridades señalaron que el joven perdió el equilibrio y cayó sobre un tanque de fibrocemento, y que en el lugar no se hallaron indicios de violencia ni de participación de terceras personas.

Los primeros reportes médicos sobre el estado del menor fueron difundidos por el Hospital Pediátrico José Martí Pérez de Sancti Spíritus, que explicó que el paciente estaba en estado crítico pero estable. Posteriormente, las autoridades locales aclararon que se trataba de un hecho accidental y descartaron indicios de violencia, como se informó en un segundo comunicado.

Sin embargo, en redes sociales han circulado mensajes que ponen en duda esa versión. La activista cubana Irma Lidia Broek lamentó públicamente el fallecimiento del joven y denunció la falta de claridad sobre las circunstancias del caso. En su publicación escribió que “han circulado versiones contradictorias sobre las causas” y que “familiares y personas cercanas han alertado sobre la posibilidad de que se trate de hechos mucho más graves, una hipótesis que hasta el momento no ha sido esclarecida de manera oficial ni pública”.

Facebook / Irma Lidia Broek

Broek expresó también su pesar por la muerte del adolescente, a quien identificó como Josué, y aseguró que el hecho ha conmovido a la comunidad espirituana. En su mensaje destacó que la falta de explicaciones oficiales “ha intensificado el reclamo de justicia por parte de la comunidad”, y extendió condolencias a familiares y amigos del joven.

Otra publicación difundida en redes, compartida por una persona que se identificó como familiar del menor, también expresó dolor por la pérdida y dejó un mensaje que ha generado inquietud entre los usuarios. En su texto, la autora pidió a Dios que quien haya causado sufrimiento al joven “también lo sufra”, palabras que muchos interpretaron como una insinuación de que el adolescente podría haber sido víctima de un acto intencional.

Redes sociales

Desde el inicio del caso, el Hospital Pediátrico José Martí Pérez de Sancti Spíritus había desmentido los rumores de abuso sexual que circularon en redes y precisó que el paciente estaba en estado crítico pero estable, sin señales de agresión. La prensa oficial sostuvo desde entonces que se trataba de un hecho accidental, mientras en redes persistieron los reclamos de esclarecer las causas de las lesiones.

Tras conocerse el fallecimiento, numerosas publicaciones en plataformas sociales han enviado mensajes de empatía y dolor a la familia del adolescente y compartido imágenes en su memoria. Desde nuestra redacción enviamos nuestras más sinceras condolencias a familiares y allegados del menor.