Madre cubana que pidió antibióticos para su hijo: "Aquí no tenemos de nada, aquí nos vamos a morir"

Midaisy Marrero Gil, una madre cubana de tres niños denunció este miércoles la falta de medicamentos en la isla y aseguró que está desesperada, en un barrio afectado casi totalmente por el dengue.

"Aquí no tenemos de nada, aquí nos vamos a morir", dijo la mujer residente en la localidad Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, y que hace algunos días conmovió a miles de cubanos con el testimonio sobre sus hijos enfermos y sin medicinas.

A su entender, el gobernante Miguel Díaz-Canel "hizo un pacto con el diablo y los condenados somos nosotros", la población del país.

"Él recibiendo donaciones y cada vez mejor, pero cada vez esas donaciones llegan menos al pueblo. Los médicos no quieren trabajar, porque los médicos no son reconocidos, no son magos y deben trabajar sin medicamentos", lamentó Marrero Gil.

"Estoy desesperada, estoy al borde de volverme loca" con tres niños, uno de ellos enfermo de dengue, explicó.

Asimismo, criticó que el gobierno no se ocupe de los problemas de la población, a la que siempre le "pasa algo". "Cuando no es un derrumbe es el dengue, esto es terrible lo que está pasando aquí", subrayó.

La madre, quien ha sido amenazada por la Seguridad del Estado a causa de sus directas en Facebook, comentó que varios cubanos residentes en otros países le han ofrecido ayuda, entre ellos el actor y humorista Alexis Valdés.

"Necesitamos medicamentos. Esto es terrible, aquí no hay nada", manifestó.

Hace varios días la mujer pidió ayuda en las redes sociales para conseguir un antibiótico para su hijo enfermo de otitis y afirmó que en los cuerpos de guardia de Pediatría no había ni termómetros.

Después de eso, recibió amenazas de la Seguridad del Estado cubano y sus órganos represivos.

Decenas de cubanos respondieron a su directa de este miércoles y aseguraron que el gobierno no tiene "combustible para las ambulancias. Pero sí para los carros de respuesta rápida de represión!!".

"Así mismo es, que Dios nos cuide, esto está en Candela", "Todos los días tenemos plagas, claro ellos (el régimen) son los peores", y "Todos estamos al borde de la locura, así no hay quien pueda seguir Patria y Vida", fueron algunos de los comentarios al video.

Denuncias como las de Marrero Gil son cada vez más frecuentes en redes sociales, pues las madres cubanas no solo padecen la escasez de medicamentos, sino también de alimentos y de medios para garantizar el bienestar de sus hijos en Cuba.